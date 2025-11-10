הצהרת בן גביר בישיבת סיעה דוברות

יו"ר עוצמה יהודית והשר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, הצהיר היום (שני) בפתח ישיבת סיעתו כי הצעת החוק להטלת עונש מוות למחבלים תובא להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת והיא צפויה לעבור ברוב רחב.

"היום בעזרת השם אנחנו עומדים לצעוד צעד ענק נוסף לעבר עשיית היסטוריה במדינת ישראל - בחקיקת חוק עונש מוות למחבלים. החוק הצודק ביותר, המוסרי ביותר, והחשוב ביותר, במיוחד בעת הזו", אמר בן גביר.

בן גביר הביע ציפייה לתמיכה רחבה בהצעה: "אני מצפה מכל סיעות הקואליציה, וכן, גם מסיעות האופוזיציה הציוניות, להיות במליאה ולהצביע פה אחד בעדו - אל מול תומכי המחבלים טיבי, עבאס, עודה ושות', שכמובן יקרקרו על כך שהחוק עתיד להוציא להורג את המפלצות שהם נלחמים למענן בכנסת. שימשיכו לקרקר".

לדבריו, לאחר אישור ההצעה בקריאה ראשונה תיכנס הוועדה לביטחון לאומי בראשות ח"כ צביקה פוגל לדיונים מואצים במטרה להשלים את החקיקה בהקדם. "המטרה היא לא להגיד שאנחנו מעבירים את החוק, אלא להעביר אותו באמת. לא יהיו על כך שום פשרות מצידנו".

השר הוסיף כי שינוי תנאי הכליאה שנעשה בתקופתו כבר השפיע על ההרתעה, אך עונש מוות יהווה שלב נוסף: "כך שלכל מיני שופטים עם מוסר מעוות לא יהיה שיקול דעת אם לרחם על המחבלים או לא, אנחנו נעלה שלב דרמטי בהרתעה: המחבלים ידעו - הריטואל הזה, של לחטוף יהודים כדי לשחרר תמורתם מחבלים רוצחי מבתי הכלא - נגמר. מחבלים שבאים לרצוח יהודי ישוחררו למקום אחד בלבד: לגיהנום".