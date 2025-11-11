מאות משתתפים שכבר נטלו חלק בסדנאות הבריאות של אמחייה מדווחים על שינויים בריאותיים חדים ומהירים. הסדנאות כוללות תהליך בן חמישה ימים של ניקוי רעלים מהגוף, תזונה טבעית, תרגול נשימות, יוגה, טיפולי גוף והרצאות השראה.

צבי צייג, אחד מאלפי המשתתפים שעברו את התהליך, סיפר על חוויה יוצאת דופן, "הסוכר שלי היה תמיד בין 140 ל-170, וביום הרביעי של הסדנה הוא ירד ל-100. אם היו אומרים לי שמשיח יגיע לפני שזה יקרה, הייתי מאמין שמשיח יגיע קודם".

תוצאות דומות מדווחות גם ממשתתפים נוספים, שסיפרו על ירידה ממוצעת של שלושה עד ארבעה וחצי קילוגרמים תוך ארבעה ימים בלבד, וכן על שיפור בלחץ הדם - מ-190/100 ל-130/85 - גם אצל כאלה שנוטלים תרופות מזה שנים.

מאז הקמתה, למעלה מ-1,000 איש כבר עברו את הסדנאות של אמחייה. שלוש מהן התקיימו במלון רוקסון בערד, ואחרות נערכו בכינר, בעין גדי, באשקלון, בנתניה וכעת בניר עציון ריזורט, שם תתקיים הסדנה השמינית בתאריכים 23-27 בנובמבר 2025.

>> להרשמה מיידית לסדנה האחרונה בשנת 2025, התקשרו עכשיו ל-055-211-9918. נותרו 10 חדרים בלבד.

הסדנה מונחית על ידי הרב עמי פייקובסקי, בהשראת תורתו של הרב יובל הכהן אשרוב, וכוללת גם הרצאות של דמויות בולטות בתחום הבריאות והטבעונות: ד"ר רחלי שפירא מבית החולים שיבא, דבורה בראל מבית רפאל ואורי עתריה, מומחה בינלאומי לשיקום הגוף.

במהלך הסדנה שהתקיימה בינואר 2024, סיפרו משתתפים כי כבר לאחר ארבעה ימים מדדו ירידה מובהקת במשקל, בלחץ הדם וברמות הסוכר. חלקם תיארו את החוויה כמרוממת, בזכות השילוב של תזונה טבעונית, אוויר מדברי, הרצאות ושירה שהעצימו את התחושה הרוחנית והחיוניות.

הסדנה מיועדת למי שמרגיש צורך ברענון אמיתי, איזון פנימי וחזרה לאנרגיה טבעית. האווירה משפחתית, השהות במלון ברמה גבוהה, והאוכל כשר למהדרין בפיקוח בד"ץ העדה החרדית לנדא.

התפריט כולל מנות טבעוניות טריות ומבריאות, שנועדו לסייע לגוף בתהליך הניקוי וההתחדשות. המשתתפים מקבלים גם ליווי אישי, סדנאות מקצועיות ומרחב להתבוננות פנימית.

דבורה בראל, שמלווה את הסדנאות, היא בעלת ניסיון של כ-40 שנה בתחום התזונה הבריאה. היא מנהלת את בית רפאל בירושלים ונותנת ייעוץ אישי למשתתפים במהלך הסדנה.

ד"ר רחלי שפירא, חוקרת בכירה במחלקה האונקולוגית בבית החולים שיבא, מביאה עמה ניסיון של עשרות שנים במחקר סרטן ומלמדת על אורח חיים בריא ומונע מחלות. אורי עתריה, מומחה בינלאומי לבעיות גב ויציבה, מרצה על הדרך למניעת כאבי גב ובעיות במערכת התנועה.

הסדנה כוללת גם התעמלות נשימתית ויוגה בבקרים, והתוועדויות חסידיות מוזיקאליות בערבים. יובל דור מלהקת "הכל עובר חביבי" מופיע במופע המשלב סיפורים אישיים ומן המקורות, ומלמד על תקשורת ומהות הקשר האנושי.

משתתפים מהסדנאות הקודמות מספרים על חוויה שקשה לתאר. משפחת חוטובלי אמרה, "קיבלנו כלים אמיתיים אנחנו מחכים לסדנא הבאה זה פשוט מדהים שבכל גיל אפשר להתחדש אין מילים, הכל פשוט מושלם תודה וישר כוח גדול למארגנים תבורכו שנה טובה לכל עם ישראל".

יעקב זיגמן אמר, "למדתי דברים חדשים והופתעתי לטובה חובה לכל אחד לעשות את הסדנא הזאת בלי כל קשר לגיל זה עובד". דוד עמיחי סיכם ואמר, "הכל היה מקצועי סדנא מדהימה אווירה ממש מרוממת את הנשמה עברתי תהליך מדהים הכל היה מושלם".

המחירים לסדנה הם 3,880 שקלים ליחיד על בסיס זוגי, 7,700 שקלים לזוג, ו-5,500 שקלים ליחיד בחדר פרטי.

הסדנה תתקיים במלון ניר עציון ריזורט, השוכן על הכרמל, בין 23 ל-27 בנובמבר 2025. הסדנה מתאימה למי שמחפש לעצור את המרוץ, להתבונן פנימה ולהתחיל מחדש עם כלים אמיתיים לשינוי אורח חיים.

שימו לב- ניתן להגיע לסדנה עם תוצאות בדיקת דם ולקבל ייעוץ אישי עם התזונאית סיגלית בהר בעלות סימלית של 100₪.