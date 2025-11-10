בפתח ישיבת סיעת הציונות הדתית בכנסת, התייחס היום (שני) שר האוצר ויו"ר המפלגה, ח"כ בצלאל סמוטריץ', להשבת גופתו של סגן הדר גולדין ז"ל לקבר ישראל לאחר 11 שנים.

לדבריו, מדובר ביום של גאווה לאומית: "אין עוד עם בעולם שמחויב כך להשבת חללים לקבר ישראל ואין עוד מדינה בעולם שמשקיעה מאמצים כבירים כאלה כדי לעמוד במחויבות הזו. זהו מסוג הימים שזו גאווה גדולה להיות יהודי וגאווה גדולה להיות ישראלי. ומי כעמך ישראל. הדר היה לוחם נועז שלחם מול הגרועים שבאויבנו והגרועים שבאדם. בזמן הפסקת אש חמאס הפר אותה וביצע מתקפה שבמהלכה נפל הדר וגופתו נחטפה".

סמוטריץ' שיבח את משפחת גולדין על עמידתה האיתנה לאורך השנים: "במשך שנים רבות משפחתו נאבקה למען הבאתו לקבר ישראל אך בשום שלב היא לא דרשה שזה יעשה תוך עסקה במסגרתה ישוחררו מחבלים שיסכנו חיים של אחרים. היא גילתה גבורה לאומית ונסכה בכולנו עוצמות בל יתוארו".

"לאורך השנים אמרתי פעמים רבות למשפחת גולדין שנוכל להחזיר את הדר רק כאשר נהיה מוכנים לכבוש את עזה ולהשמיד את חמאס. שכל עוד אין לנו אומץ ללכת עד הסוף חמאס מבין את זה, יודע שיש לו חסינות, ולא יחזיר לנו את הדר".

הוא טען כי רק לאחר מתקפת ה-7 באוקטובר השתנה המצב: "למרבה הצער, ולמרות שהיו מי שקראו לעשות זאת שוב ושוב, כמו יושבי החדר הזה, למדינת ישראל לא היה האומץ לעשות זאת מיוזמתה למרות סבבים חוזרים ונשנים של לחימה ואבדות. מדינת ישראל עצמה את עיניה, שקעה בקונספציה, וממילא גם נמנעה מלהשיב את הדר. רק לאחר הטבח הנורא שביצעו בנו הנאצים של חמאס בשמחת תורה לפני שנתיים לא נותרה לנו ברירה אלא לצאת למלחמת חורמה להשמדת חמאס, והנה, ברוך השם גם הדר כאן".

הוא הוסיף: "השבתו של הדר היא סגירת מעגל חשובה, אבל היא גם פעמון אזהרה מצלצל שלא לשוב לקונספציה, שלא לעצור באמצע הדרך ולהתמסר שוב לאשליות שיהיה מי שיסיים עבורנו את המלאכה. שלא לסמוך על הסכמים שלא שווים את הנייר שהם כתובים עליו. כדי שלא יהיו עוד סבבים ועוד חטיפות חלילה, המלחמה הזו חייבת להסתיים בהשמדת חמאס. לא פרומיל אחד פחות. וכשזו המטרה וזו המחויבות אז ברור שמחבלי החמאס שמסתתרים ונלחמים במנהרות ברפיח חייבים לסיים או בכניעה או במוות. אין אופציה אחרת".

לדבריו, "המרכיב בתכניתו של הנשיא טראמפ שמדבר על אפשרות של מחבלי חמאס להניח את נשקם, להתחייב לחדול מדרך הטרור ולקבל חניה, מתייחס למציאות שבה חמאס כארגון מתפרק מנשקו ומפסיק לאיים על ישראל. במקרה כזה וכחלק מתהליך כזה אפשר, אולי, שהפרטים שבו יניחו את נשקם ולא ייהרגו.

"הנשיא טראמפ, שחוזר שוב ושוב על מחויבותו לחיסול חמאס, בדרך הקלה או בדרך הקשה, בוודאי לא התכוון לבלוף שבמסגרתו מחבלי חמאס יניחו את נשקם בצד שלנו של הקו הצהוב ואז יעברו לצד השני של הקו ויקבלו שם נשק מחדש. כל עוד חמאס מסרב להיכנע ולהתפרק מנשקו ואף מבסס מחדש את שלטונו ואת אחיזתו בנשקו זו תהיה איוולת ביטחונית ומוסרית והפניית עורף ללוחמים ולנופלים אם מישהו יעז לאפשר למחבלים בני המוות האלה לצאת חיים מן האדמה ולהמשיך להילחם בחיילי צה"ל מהצד השני של הקו הצהוב".

סמוטריץ' קרא לראש הממשלה להעביר מסר תקיף בפגישות המדיניות: "אני קורא לראש הממשלה לעמוד על כך בפגישתו היום עם אנשיו של הנשיא, ואם צריך אז גם לדעת לומר להם לא".

בהמשך דבריו התייחס שר האוצר גם לעיכוב בהעברת חוק הטבות המס למילואימניקים, והודיע על שינוי במדיניות ההצבעות של סיעתו: "בשבוע שעבר הודעתי לראש הממשלה שסיעת הציונות הדתית לא תצביע עם הקואליציה עד להבאת חוק הטבת מס למילואימניקים לקריאה שניה ושלישית בכנסת".

סמוטריץ' טען כי הממשלה כבר השקיעה מיליארדים בתמיכה בלוחמים ובמשפחותיהם, והצעת החוק תעניק פטור חלקי ממס הכנסה החל משנת 2026. "לוחמים ישלמו פחות מס, הרבה פחות מס, פשוט כי את המס שלהם הם כבר שילמו בשדה הקרב כשלחמו על הבית של כולנו".

לסיום הצהיר: "נצביע על חוקים כפי צו מצפונינו ולא נהיה כפופים למשמעת הקואליציונית. סיעת הציונות הדתית לא עשתה זאת אף פעם בקדנציה הזו, אבל כשאנו רואים פגיעה במילואימניקים לא נשתוק ולא נמשיך בסדר היום כרגיל. אני מצפה מראש הממשלה לעשות סדר במפלגתו ולגרום לכך שהחוק יובא בהקדם האפשרי למליאה, אחרת המשמעות ברורה".