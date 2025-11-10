המשטרה ושב"כ עצרו בשבוע שעבר תושב תל אביב כבן 27 בחשד לקיום מגע עם סוכן זר וביצוע משימות עבור גורמים באיראן.

מפרטי החקירה עולה כי החשוד יצר קשר מיוזמתו עם גורמים איראניים באמצעות רשת חברתית, וביצע עבורם מספר משימות תמורת תשלום כספי.

בין היתר, תיעד החשוד את מוזיאון תל אביב, גן אברמוביץ' בשכונת בבלי, ואת מיקום נפילת טיל ברחוב ז'בוטינסקי ברמת גן - כל זאת לפי דרישת המפעילים האיראניים.

לפי הודעת השב"כ והמשטרה, התשלום עבור המשימות הועבר לחשוד באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים בארנקים דיגיטליים.

ביום חמישי האחרון נעצר החשוד בביתו, ובמהלך חיפוש במקום נתפסו ממצאים דיגיטליים וכן 18 כרטיסי סים, שעל פי החשד שימשו ליצירת קשר עם גורם עוין.

מעצרו של החשוד הוארך תחילה, אך בדיון שנערך היום בבית משפט השלום שוחרר לביתו - ללא תנאי של מעצר בית.

בשב"כ ובמשטרה מזהירים כי "גורמי מודיעין וטרור, ממשיכים במאמציהם לגייס, באמצעות רשתות חברתיות, ישראלים לצורך קידום מעשי טרור בישראל".