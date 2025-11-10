ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם היום (שני) במליאת הכנסת בדיון "40 חתימות" שיזמו סיעות האופוזיציה בנושא "הקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר מחדל 7 באוקטובר".

"העם רואה כל מה שקורה, האמת חייבת להתגלות, הצדק חייב להיעשות. לא רק מה ומי בודקים אלא מי בודק את האמת. זה נכון לא פחות לעניין בדיקת האירוע הקשה של 7 באוקטובר", אמר נתניהו.

הוא הוסיף "צעקתם ועדת חקירה ממלכתית אבל באותה נשימה אתם יודעים שחלק עצום בעם לא יקבל את הרכב הבודקים. אנחנו רוצים תמיכה ציבורית רחבה ככל האפשר. זו חייבת להיות ועדה מאוזנת והדרך היחידה היא הרכב שיקבל את אמון העם. נקים ועדת חקירה בהסכמה רחבה".

בפתח נאומו אמר ראש הממשלה "ישנם ימים, כמו היום הזה, שבהם אני מסתכל אחורה על שורשי השליחות שמנחה אותי בחיי הציבוריים - להיאבק באויבינו שחותרים להשמידנו, ולהבטיח את קיומנו בארצנו".

"המלחמה הנוכחית, מלחמת התקומה, היא מלחמה צודקת מאין כמוה נגד מי שקמו עלינו בשבע חזיתות. במתקפת 7 באוקטובר אנחנו ספגנו מכה קשה מאוד. זו הייתה מכה נוראה, אבל מכה שקמנו ממנה מיד. אמרו לנו 'אל תתקפו בלבנון' ולאחרונה 'אל תיכנסו לעיר עזה', עם כל מיני הסברים מנומקים מפרשנים, ולא רק מפרשנים וגם בתוך הבית ופורומים אחרים.

הלחץ הצבאי שהפעלנו על חמאס - ובראש ובראשונה מה שדובר עליו ומה שבסוף הוחלט - הכניסה למעוז חמאס בעיר עזה בתוספת הלחץ המדיני לבידוד חמאס שהופעל על ידי ארה"ב, אפשרו להשיב הביתה את כל החטופים החיים ואת רוב רובם של החטופים החללים".

"היו שאמרו שצריך להיכנע, לצאת מעזה, לצאת מפילדלפי. זה מה ששמענו - אל תיכנסו לרפיח תיכנעו לחמאס רק כך תוציאו את החטופים", אמר.

"שוחרי רעתנו מתחמשים. הם לא ויתרו על כוונתם להשמיד אותנו. אנחנו פועלים בנחרצות, גם בתחבולות נגד כל איום. ישראל חזקה מאי פעם ומקרבת אליה מדינות במרחב יותר מאי פעם ואני מניח שתשמעו על כך בהמשך". לדבריו, "אנחנו שואפים להרחיב את מעגל השלום באזורנו מתוך עוצמה שחרב המגן בידנו".

יו"ר ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן נשא דברים לפני נתניהו. "אתה נושא באחריות על טרפוד חוק הגיוס ואתה האחראי הראשי על טבח 7 באוקטובר. אתה התכתבת עם רב המרצחים יחיא סינוואר. אתה העברת את הכסף הקטארי לחמאס בניגוד לעמדתי. אתה קבעת מדיניות הכלה. אני מבטיח לך - אנחנו נקים ועדת חקירה ממלכתית שבאמת תחקור את כולם. אנחנו נחייב אותה להוציא מסקנות אישיות. שום דבר לא יעזור לך - הפעם לא תצליח לברוח".

ח"כ נעמה לזימי (הדמוקרטים) אמר: "אני מאשימה אותך נתניהו, תקום ועדת חקירה ממלכתית והיא תחקור גם את הטיוח. אתה לא תנצח את המשפחות השכולות. הן המצפן שלנו. לא תשכתב, לא תמחק, לא תעלים את 7 באוקטובר. האסון לנצח יישאר הכתם על המצח שלך ושל ממשלתך".

משפחות שכולות מפנות את הגב לראש הממשלה במהלך נאומו בכנסת צילום: דוברות מועצת אוקטובר

משפחות חטופים ומשפחות שכולות שביקשו אז לצפות בדיון מהיציע, לא הורשו להיכנס למליאה במשך שעה ארוכה, ובחוץ התחוללה מהומה בינן לבין אנשי משמר הכנסת - עד שלבסוף אושר להן להיכנס ולהתיישב ביציע. בהמשך הם היפנו גב באופן מכוון לראש הממשלה במהלך נאומו.