תל אביב חיה בלי רב ראשי כבר שמונה שנים. עכשיו, ש"ס מנסה לשנות את המצב - אבל נתקלת בהתנגדות עזה מצד ראש העיר רון חולדאי.

במוקד המחלוקת: הרב זבדיה כהן, ראש אב בתי הדין בתל אביב, שש"ס רוצה למנות לתפקיד. חולדאי מסתייג בטענה שהוא לא שירת בצה"ל.

פרוטוקולים של ישיבת מועצת העיר מ-15 בספטמבר 2025, שפרסם עיתון 'ישראל היום', חשפו עימות חריף סביב ההצבעה על מינוי נציגי הציבור לוועדה שתבחר את רב העיר. חולדאי לא השאיר מקום לספק לגבי עמדתו.

"אנחנו מדברים על עיר חופשית. עיר שהיא בית לכל אחד ואחת, לא משנה מה אמונתו או השקפת עולמו", הוא אמר. "אין מקום לכפייה דתית, לא בעיר הזאת. אין בכוונת העירייה לממן תפקיד שלא ברור אם הוא נדרש כיום. אנחנו צריכים להשקיע בחינוך, ברווחה, בתחבורה, לא במשרות שמטרתן פוליטית".

דברי חולדאי עוררו סערה במועצת העיר. נציגי ש"ס והבית היהודי טענו כי מדובר בפגיעה במסורת ובציבור הדתי בעיר. "גם לתל אביב מגיע רב עיר כמו לכל עיר אחרת במדינה", אמר אחד מנציגי ש"ס. "הרבנות לא שייכת לציבור החרדי בלבד, היא צריכה לשרת את כולם".

אחד מחברי המועצה טען בתגובה כי "אם כבר ייבחר רב לתל אביב, הוא צריך להיות אדם שמכיר את החברה הישראלית, שמשרת בה ושהוא חלק ממנה", הוא אמר. "בעיר כמו שלנו, רב שלא עשה צבא לא יכול לייצג את הציבור. זה עניין של ערכים, לא של דת".

חולדאי תמך בדברים. "מדובר באמירה נכונה מאוד", הוא אמר. "זה לא רק מי אתה כרב, אלא איך אתה מחובר אל העם שאתה משרת".