ארגון חוננו, המייצג שניים מלוחמי כוח 100 המעורבים בפרשת שדה תימן, פנה לבג"ץ בדרישה שיורה למפכ"ל המשטרה דני לוי ולמשנה ליועצת המשפטית לממשלה ד"ר גיל לימון להכיר בסמכותו של השופט (בדימוס) אשר קולה, שמונה בידי שר המשפטים יריב לוין, לשמש כגורם הממונה על חקירת הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי.

בחודש האחרון מינה שר המשפטים יריב לוין את השופט קולה - המכהן כנציב תלונות הציבור על שופטים - לפקח על חקירת הפרקליטות הצבאית. המהלך עורר התנגדות חריפה מצד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, שטענה כי מדובר במינוי חסר סמכות.

אף על פי שבית המשפט העליון לא הוציא צו ביניים נגד החלטת השר, טוענים בחוננו כי מפכ"ל המשטרה מסרב לשתף פעולה עם הנציב, ובכך מונע ממנו ללוות את החקירה או לקבל את חומריה.

בעתירה שהוגשה באמצעות עו"ד מנשה יאדו, נכתב כי "נוכח חשיבותה של חקירת פרשה זו ללא מעורבות של בעלי ניגודי עניינים, ובליווי גורם ניטרלי, מינה שר המשפטים את נציב תלונות הציבור על שופטים לפקח על החקירה. אף שבית המשפט העליון לא הורה אחרת, החליט המפכ"ל על דעת עצמו להוציא 'צו ביניים' משלו ולמנוע את העברת החומר לנציב - וזאת בחוסר סמכות ובניגוד לדין".

עוד נכתב כי "ללא ליווי ופיקוח עצמאי של הנציב, לא ניתן יהיה להבטיח חקירה הוגנת ושקופה בפרשה רגישה זו, הנוגעת ליחסי רשויות האכיפה, מערכת המשפט והצבא".