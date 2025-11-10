ח"כ יעקב אשר (יהדות התורה) פרסם היום (שני) תגובה חריפה לדברי יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, שתקף את הפוליטיקאים החרדים על התנגדותם לחוק עונש מוות למחבלים.

"איווט, זרקת אותנו ב'מריצות לזבל', כינית אותנו 'טאליבן' ו'גיס חמישי', האשמת אותנו ברצח דקות אחרי מותו הטראגי של נער שקרה בזמן עצרת התפילה, הצעת ל'שלול לנו זכות הצבעה' ועוד ועוד", כתב אשר.

הוא הוסיף: "ואני תוהה איווט, מה השלב הבא שלך? אולי עונש מוות לחרדים...?! אני כבר לא אתפלא".

דברי אשר הגיעו בעקבות התקפה חריפה של ליברמן על הפוליטיקאים החרדים. "הפוליטיקאים החרדים לא יכולים להתחבא יותר מאחורי ה'רבנים'", אמר ליברמן. "בכל פעם שהם רוצים לברוח מאחריות - הם זורקים אותה על ה'רבנים'. זו עבודה בעיניים".

ליברמן טען כי "אותם פוליטיקאים עסקנים שלא רוצים חוק גיוס ומתחבאים מאחורי ה'רבנים', סגרו כעת דיל עם טיבי וכסיף נגד חוק עונש מוות למחבלים ש'ישראל ביתנו' תעלה היום להצבעה".

יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, גם הוא הגיב בחריפות. "אביגדור ליברמן ואיתמר בן גביר אינם יודעים להתמודד עם העמדה והשקפת עולמה של 'דגל התורה' נגד חוק עונש מוות למחבלים והם תולים את זה בסיכומים שלא היו ולא נבראו", אמר. "ההתקפות האישיות שלהם מעידות על חוסר טענות רציניות בדבריהם הקלושים".

גפני התייחס גם לטענה כי הוא סגר דיל עם ח"כ אחמד טיבי. "אני לא דיברתי איתו בכלל על זה", הוא הכחיש.