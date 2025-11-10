ארה"ב מחליטה? אבי מעוז הפתיע את נתניהו צילום: ערוץ הכנסת

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום (שני) עם ג'ארד קושנר, חתנו ויועצו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

דוברת ראש הממשלה לתקשורת הזרה ציינה כי השניים דנו בפירוק חמאס מנשקו, בפירוז רצועת עזה ובצורך להבטיח שלחמאס לא יהיו לעולם עוד תפקיד בעזה.

הדוברת שוש בדרוסיאן הבהירה בנוגע ל-200 המחבלים "הלכודים" מנהרות בעזה - כי "כל החלטה בנוגע לאותם מחבלים תיעשה בשיתוף פעולה עם ממשל טראמפ".

במהלך דיון 40 חתימות שנערך בהמשך במליאת הכנסת פנה ח"כ אבי מעוז לראש הממשלה בנימין נתניהו וטען "הדוברת שלך פרסמה בשמך שכל החלטה לגבי המחבלים הלכודים תתקבל עם הממשל האמריקני".

נתניהו, פנה לשר שלמה קרעי שישב לצידו, הגיב בתמיהה: "מה? מי פרסם את זה?". מיד לאחר מכן ירד מעוז מהדוכן, ונתניהו נראה משוחח בטלפון הנייד.

לפי אחד הפתרונות המוצעים על ידי ארה"ב המחבלים ייכנעו ויניחו את נשקם, ובתמורה יקבלו חנינה או יוגלו - תוך שהמנהרות שהם שוהים בהן יושמדו.