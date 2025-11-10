תנועת הריבונות יוצאת בימים אלה בקמפיין חדש תחת הכותרת 'ריבונות, יש הסכמה לאומית', במסגרתו ייתלו מאות שלטי חוצות לאורך כבישים וצירי תנועה מרכזיים.

את הקמפיין חנכו בתנועה בקרית גת, שם ניתלו שלטים סמוך למטה צבא ארה"ב. פעילי התנועה תלו שלטים על גדר המוצב עליהם נכתב בעברית ובאנגלית 'ריבונות - יש הסכמה לאומית'.

בתנועה מסבירים את הבחירה בעיתוי זה לקמפיין ומבהירים: "הסכם 20 הנקודות של הנשיא טראמפ מסכן את עתידה של ישראל- פוגע בריבונותה ומוביל להקמת מדינה טרור בלב הארץ. הריבונות היא כורח קיומי עבור עתידה של מדינת ישראל.

עוד מדגישים בתנועה כי לצד האכזבה מהתבטאויותיו של הנשיא האמריקאי ששלל את רעיון הריבונות, ולצד האכזבה מהתגובה של ראש הממשלה לדבריו אלה, אין בכך כדי להמעיט מחשיבותה של הריבונות עבור מדינת ישראל ועתיד העם היהודי".

ראשי התנועה, יהודית קצובר ונדיה מטר, רואות בהחלת הריבונות ביטוי מעשי והכרחי לזכויותיו ההיסטוריות של עם ישראל על ארצו, לחלום ולחזון הציוני. "הגשמת חזון הריבונות מבטאת היום הסכמה לאומית רחבה הבאה לידי ביטוי גם בהצבעות האחרונות בכנסת ישראל. רוב של מעל 70 חברי כנסת תמך בהחלת הריבונות ורוב של מעל 80 חברי כנסת הביע התנגדות נחרצת למהלך מדיני שיאכוף על ישראל הקמתה של מדינה פלשתינית. התנגדותו של נשיא ארה"ב למהלך נובעת משיקולים שונים מאלה של מדינת ישראל והעם היהודי, וכממשל ידידותי לישראל הרואה את ערכי הדמוקרטיה כנר לרגליו, ניתן לצפות להבנה אמריקאית כלפי מהלך בו תומך רוב העם בישראל".

"בתקופה זו, בה גובר הלחץ הבינלאומי על ישראל להיכנע ולאפשר הקמתה של מדינה פלשתינית, תקופה בה אירופה מתיישרת על פי תכתיב הטרור הערבי, תפקידנו לעמוד איתן לשמירה על ביטחון העם בישראל ועתידו, גם מול מכבש לחצים ידידותי", מדגישות קצובר ומטר.