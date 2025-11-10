גאב"ד 'העדה החרדית' הרב משה שטרנבוך בן ה-99 התייחס בשיעורו השבועי באנגלית לבחירת זוהרן קוואמה ממדאני לראש עיריית ניו יורק - ראש העיר המוסלמי הראשון בתולדות העיר הידוע בעמדותיו האנטי-ישראליות.

"היהודים בניו יורק עוברים תקופה לא פשוטה ויש שמפחדים ממנו", אמר הרב שטרנבוך. "אבל צריך לזכור שהקב"ה איתנו. לא יוכל אותו גוי לעשות לנו כלום".

פוסק הדור סיפר על הרב חיים מבריסק זצ"ל, שהיה אומר: "אני הולך ברחוב בבריסק, וממולי מגיע גוי שרוצה להרוג אותי ויכול להרוג אותי. אבל למה הוא לא הורג אותי? כי הקב"ה עושה אותו עצלן".

"כך גם כאן", אמר. "הגוי הזה אולי רוצה לעשות רע ואולי גם יכול, אבל אם הקב"ה לא ירצה - הוא יהיה עצלן ולא יעשה כלום. אסור לדאוג ולפחד, רק לבטוח בה'".

דבריו מגיעים על רקע גל החששות המובע בימים האחרונים בקרב יהדות ניו יורק מהמדיניות שממדאני ינקוט כלפי הקהילה.

ממדאני, חבר מועצת העיר לשעבר, ידוע בביקורתו על ישראל ובתמיכתו במאבק הפלסטיני.