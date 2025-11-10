הרב יעקב מאיר שכטר, מזקני רבני ברסלב, פרסם היום (שני) מכתב חריג וחסר תקדים נגד חוק הגיוס ויעדי הגיוס לחרדים.

"בשנים האחרונות, ובפרט בתקופה האחרונה, עדים אנו לשינוי בהתנהלות נגדם", כתב במכתב שפרסם לשומעי לקחו.

"וכמעט לא יאומן כי יסופר איך שסרה הבושה מלדבר בפרהסיא על כך שהיהדות החרדית מוכנה לוותר על חלק מעצמם ובשרם ולהסכים להפיל אלפים מישראל לצבאם הטמא".

במכתבו הרב שכטר תקף את הצבא והציגו כ"כור היתוך" ל"עקירת היהדות", כלשונו. "מלבד האיסורים הנוראים הכרוכים בו, הרי הוא מיועד להיות כור היתוך לעקירת היהדות מנשמות ישראל הקדושות", הוא כתב. "ברור בלי שום ספק שזו היא כוונתם בכל הגזירה הנוראה הזאת - למעט את עם ה' החרדים אל דברו עד כלותם".

הרב שכטר השווה את חוק הגיוס ל"מעשה עמלק", כלשונו. "פעולות אלו הן מעשה עמלק ממש, אשר הקב"ה קבעו לשונאו הגדול ביותר מחמת שזלזל בנחשלים", הוא כתב.

"ואיך יהין בר ישראל קטן או גדול לוותר ולו על נשמה אחת מישראל? חובת כל אחד ואחד מישראל לעמוד בפרץ מבלי לוותר על ציפורן אחת מישראל".

הרב שכטר הזהיר את הציבור החרדי מפני פשרות. "כל דיבור על הסכמה לוויתור על נשמות ישראל, מלבד שיש בו להכשלת בחורי ישראל, הרי הוא מהווה פתח נורא להחרבת הישיבות הקדושות ולא להצלתם כלל ועיקר", הוא כתב.