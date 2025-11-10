צעיר בן 25 מירושלים, בנו של רב מוכר בעיר, נעצר אמש (ראשון) בחשד שביצע מעשים פוגעניים, תקף באלימות וניסה לחטוף קטינה בשני מקרים שונים. בזכות תושייתן של הנפגעות, הן הצליחו להימלט.

החקירה נפתחה לאחר שבימים האחרונות התקבלו שתי תלונות של צעירות שסיפרו על אדם שפגע בהן באזורים שונים בירושלים. חוקרי ובלשי תחנת לב הבירה ממרחב ציון פתחו בפעולות חקירה ומודיעין אינטנסיביות, שהובילו לקבלת צו מעצר נגד החשוד.

על פי החשד, בליל 29 באוקטובר חלף החשוד עם רכבו סמוך לתחנת אוטובוס בצפון העיר, שם הבחין בקטינה שעמדה לבדה. הוא פנה אליה באמתלה שאיבד את המצת שלו וביקש את עזרתה.

כאשר נענתה לבקשתו, דחף אותה לעבר הרכב, ביצע בה מעשה פוגעני ואיים עליה כי ברשותו סכין. הקטינה הצליחה להימלט מהרכב, בעוד החשוד נמלט מהמקום.

במקרה נוסף, שהתרחש על פי החשד יומיים לאחר מכן, צעדה קטינה ברחוב בשעת לילה מאוחרת. החשוד עקב אחריה ברכבו, יצא לפתע, רדף אחריה, אחז בה בכוח ולפת את צווארה - אך נמלט כשהחלה לצעוק לעזרה.

אמש אותר החשוד במרכז העיר ונעצר על ידי בלשי לב הבירה. בחקירתו נקשר לשני האירועים. הבוקר נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו בארבעה ימים, עד יום חמישי, לצורך המשך החקירה.