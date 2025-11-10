שר המשפטים יריב לוין הגיש הערב (שני) את תגובתו לעתירות שהוגשו לבג"ץ נגד החלטתו למנות את השופט בדימוס אשר קולה כגורם המפקח על החקירה במקום היועמ"שי גלי בהרב-מיארה.

בדבריו לבג"ץ, לוין מציג עמדה תקיפה נגד מעורבות גורמים מהפרקליטות, ובראשם פרקליט המדינה עמית איסמן, בחקירה. "עניינה של עתירה זו בפרשה שאין ערוך לחומרתה. חומרתה נובעת ממעמדם של המעורבים בצמרת הצבא ומערכת אכיפת החוק, מהמעשים הקשים שבוצעו ומהשלכותיהם על ביטחון המדינה, שלום חייליה ואמון הציבור".

לוין טען כי הותרת החקירה בידי גורמים המעורבים בעצמם במערכת שבה התרחשו החשדות, "הנה חזרה מובטחת על האירועים שהולידו את החקירה הנוכחית". לדבריו, המשמעות היא "שיבוש חקירה והעדר אפשרות להגיע לחקר האמת".

השר הוסיף כי המהלך גם "פוגע אנושות באמון הציבור במערכות המדינה ובראשן מערכת אכיפת החוק", ופגיעה זו עלולה להיות בלתי הפיכה.

בהתייחסו למינויו של השופט אשר קולה, הדגיש לוין כי פעל “באופן המתחייב מתפקידו הציבורי ומהשליחות שנטל על עצמו”, וכי החלטתו אינה ניתנת לסיכול לפי דין. "סיכול החלטת השר לא רק שאינה אפשרית מבחינה חוקית, אלא יש בה כדי לפגוע אנושות באמון הציבור במערכות המדינה. נראה כי בהיעדר נימוק משפטי של ממש, הניסיון לטרפד את החלטת השר אינו אלא ניסיון למנוע הגעה לחקר האמת בפרשה. אל לו לבית המשפט לתת יד לניסיון פסול זה".

שר המשפטים חתם את דבריו בקריאה חד-משמעית לשופטי בג"ץ לתמוך בהחלטתו: "לא ניתן להפריז בחשיבות ההכרעה של בית המשפט. לאחר כל שאירע כבר בפרשה זו, הרי שהפקדת ליווי החקירה בידי כב' השופט בדימוס קולה היא קרש הצלה - לא רק לחשיפת האמת, אלא גם להשבת אמון הציבור במערכת אכיפת החוק. אין בנמצא ולו נימוק אחד שיש בו כדי להצדיק את הדרתו של השופט קולה מליווי החקירה, או את החלפתו בגורם אחר - ובוודאי לא בגורם שיש לו, לממוניו ולכפופים לו, נגיעה ישירה לעניינים נשוא החקירה".