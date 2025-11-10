תיעוד: חשודים בהשלכת בקת"בים לבסיס מג"ב - נעצרו דוברות המשטרה

בסוף השבוע האחרון הושלכו מספר בקבוקי תבערה לעבר בסיס של משמר הגבול הפועל באזור יהודה ושומרון. לוחמי מג"ב ששהו בבסיס זיהו את ההשלכה בזמן אמת, פעלו במהירות ופתחו במצוד אחר החשודים.

במסגרת החקירה, לוחמי מג"ב אספו תיעודים ממצלמות האבטחה באזור וניתחו את הצילומים במטרה לאתר את המעורבים. בתיעוד נראה כי החשודים נמלטו לעבר כפר סמוך, וזוהה גם קטנוע שעליו רכב אחד מהם.

הכוחות הפעילו רחפנים ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים, שהתחקו אחר כיוון המנוסה והכוונו את הכוחות הרגליים לנקודות מרכזיות בשטח.

לאחר סריקות ממושכות, אותרו שלושה חשודים שניסו לשבש את החקירה באמצעות החלפת בגדים, אך לוחמי מג"ב מצאו גם את הבגדים בהם השתמשו בעת המעשה.