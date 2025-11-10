בהנחיית שר החוץ, זומן היום (ראשון) שגריר נורבגיה בישראל, פר אגיל סלוואג לשיחת נזיפה חריפה בעקבות השתתפות ראש ממשלת נורבגיה באירוע לציון ליל הבדולח שאורגן בידי גורמים אנטי-ישראליים.

בין הגופים שעמדו מאחורי האירוע נמנים המרכז הנורבגי למאבק בגזענות, הוועדה הנורבגית למען פלסטין וארגון Action Group for Palestine.

במשרד החוץ הביעו מחאה על כך שראש הממשלה הנורבגי השתתף באירוע, אף על פי שהנהגת הקהילה היהודית בנורבגיה ביקשה ממנו במפורש להימנע מכך, בשל החשש שהאירוע ישמש במה לעידוד אנטישמיות.

לדברי המשרד, "מדובר במהלך המעיד על חוסר רגישות עמוק ועיוות מוסרי חמור, כאשר אירוע לזכר ליל הבדולח מנוצל לקידום נרטיב אנטי־ישראלי".

ראש המערך המדיני במשרד החוץ, יוסי עמרני, הבהיר לשגריר כי מדיניות ממשלת נורבגיה כלפי ישראל מתדלקת את האנטישמיות במדינה, וגינה את השתתפותו של ראש הממשלה באירוע.

עמרני ציין כי הטקס "עיוות את זיכרון השואה והפך את יום השנה לליל הבדולח לכלי תעמולה נגד מדינת היהודים, אזרחיה והעם היהודי כולו".

משרד החוץ הדגיש כי "ישראל מצפה ממדינות אירופה לגלות יושרה מוסרית, לדחות אנטישמיות על כל גווניה, להתנגד לעיוות ההיסטוריה ולעמוד בתקיפות נגד ניסיונות להפליל או לשלול את הלגיטימיות של מדינת ישראל".