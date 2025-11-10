הלובי המוסלמי בארה"ב מפרסם נתונים רשמיים על דפוסי ההצבעה של מוסלמים אזרחי ארה"ב בבחירות האחרונות לעיריות ולתפקידי מושל.

על פי נתונים אלה, 92 אחוזים מהמצביעים המוסלמים תמכו בהצעה לשנות את החוקה בקליפורניה כדי לאפשר שינוי גבולות אזורי הבחירה. הרפובליקנים טענו כי השינוי מוטה לטובת המפלגה הדמוקרטית.

84 אחוזים מהמצביעים המוסלמים הצביעו עבור חברת הקונגרס מייקי שיריל, ו-97 אחוזים מהמצביעים המוסלמים הצביעו לזוהרן ממדני, שנבחר לראשות עיריית ניו יורק.

עוד נמסר כי 86 אחוזים מהמצביעים המוסלמים הצביעו עבור אביגיל ספנברגר לתפקיד מושלת וירג'יניה, ו-95 אחוזים מהם הצביעו עבור גזאלה האשימי לתפקיד סגנית מושלת וירג'יניה.

בהודעת הלובי המוסלמי בארה"ב נכתב: "מוסלמים אמריקאים נוכחים, משמיעים את קולם ומעצבים את עתיד האומה שלנו. אל מול גילויי שנאה חסרי תקדים כלפי מוסלמים, הצביעו מוסלמים בגאווה ומימשו את זכותם להצביע בניו יורק סיטי, וירג'יניה, קליפורניה, ניו ג'רזי ובמדינות נוספות במהלך הבחירות ההיסטוריות של 2025. נמשיך, אינשאללה (אם ירצה אללה), לסייע, להכשיר ולהניע את המצביעים המוסלמים בארה"ב כדי שקולם יישמע בכל מערכת בחירות", נאמר בהודעה.