רבני ישיבת מרכז הרב יצאו בקריאה מיוחדת להשתתף באירוע ההיסטורי שיתקיים ביום חמישי, כ"ב בחשוון (13 בנובמבר) בבנייני האומה בירושלים, לציון מאה שנה להיווסדה של הישיבה על ידי הראי"ה קוק זצ"ל.

קריאת רבני הישיבה מצטרפת לקריאתו של ראש הישיבה, הרב יעקב שפירא.

הרב איתן דב איזמן, מרבני מרכז הרב וממייסדי רשת נועם-צביה, אמר: "ישיבתנו מובילה את מהלך הגאולה של עם ישראל. התורה הגואלת מתכנסת סביב הישיבה בכל כך הרבה תחומים. תנועת ההתיישבות מלאה בבוגרים של ישיבת מרכז הרב. תנועת החינוך מלאה בבוגרים של מרכז הרב. מאות יישובים, מאות אולפנות וישיבות ממלאות את ארצנו בשמחה גדולה".

הרב מיכאל הרשקוביץ, מרבני הישיבה, הזכיר את החזון המקורי של הרב קוק. "במסגרת הרעיון של דגל ירושלים של מרן הרב קוק זצ"ל, עלה רעיון של ייסוד ישיבה ששייכת לכל עם ישראל כולו - ישיבה מרכזית. כל קבוצה ששייכת לישיבה מסוימת, תבוא עליה ברכת הטוב, אבל גם לה צריכה להיות שייכות לאותה ישיבה מרכזית, שייכת לכל עם ישראל בכל תפוצותיו".

הרב יהושע מגנס, מתלמידיו הקרובים של הרב אברהם שפירא זצ"ל ור"מ בישיבה, הסביר את המשמעות העמוקה של האירוע. "מאה שנה זה לא מאה שנה לבניין. הישיבה זה לא בניין, הישיבה זה אנחנו, כל מי שלמד כאן. אנחנו כולנו, אנחנו המאה שנה של הישיבה. אני חושב שיהיה כאן איזשהו מפגש של אור גדול שיאיר בעזרת השם לישיבה אבל גם לכל עם ישראל, כיוון שקבע מרן הרב זצ"ל שהתורה שנלמדת בישיבה היא זו שמחיה את כל מה שקורה בעם ישראל כיום".

הרב חיים אביהוא שוורץ, מרבני הישיבה וישיבת בית אל, הוסיף "הנני בקריאה של חיבה לבוא ולהתאסף בכינוס לצדיקים שטוב להם וטוב לעולם כולו, לכבוד מאה שנים לייסוד ישיבתנו הקדושה, שהיא יסוד גאולתנו השלמה".

הרב יגאל לרר, חבר בית הדין הרבני הגדול ור"מ בישיבה, הדגיש את המשכיות הישיבה. "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה למאה השנה ליסודה של ישיבת מרכז הרב, הישיבה המרכזית העולמית. ברוך השם אנחנו רואים איך שבעזרת השם הישיבה ותורתה פרה ורבה, ולא רק בישיבה עצמה, אלא בכל הישיבות בארץ, בכל המקומות שבוגרי הישיבה הגיעו אליהם ומוסרים את התורה שזכו לקבל כאן".

הרב יאיר גזבר, ראש ישיבת ירושלים לצעירים ור"מ בישיבה, ציין: "ברוך השם אנחנו זוכים לחגוג מאה שנות אורות של הופעת משנת הרב. מאה שנים שמקפלות היסטוריה טרום הקמת המדינה, תהליכי הקמת המדינה ותהליכים ההולכים קומה על גבי קומה".

כיום לומדים בישיבה 700 תלמידים ואברכים, ואלפי בוגריה משמשים כרבנים, דיינים, קציני צבא בכירים, אנשי אקדמיה ומנהיגי ציבור. עשרות ישיבות ומוסדות חינוך הוקמו על ידי בוגרי הישיבה.

האירוע יכלול שני חלקים: בשעה 18:00 יתקיים מפגש בוגרים מיוחד, ובשעה 20:00 יחל האירוע המרכזי מטעם עיריית ירושלים. במהלך הערב יוצגו מיצגי וידאו וקול מיוחדים על תולדות הישיבה ומורשת הראי"ה, תוכנית אומנותית עם אברהם פריד בליווי תזמורתו של יובל סטופל, והופעה של עקיבא מרגליות. כמו כן יונצחו ויוזכרו שמותיהם של כל בוגרי הישיבה שמסרו נפשם על קדושת השם.

