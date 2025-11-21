שנה לחזרת ישיבת ההסדר קריית שמונה לעיר: הבוקר, ראש חודש כסלו, נערכה תפילת הלל חגיגית בהשתתפות תושבי העיר והסביבה, תלמידי בתי ספר מהמגזרים השונים, רבנים, תלמידי הישיבה ואישי ציבור מקומיים.

בתפילה ראינו את איש התקשורת ותושב העיר מנחם הורביץ, לצד מנהל ישיבת ההסדר אליאב סמואל ותושב העיר גבי כהן.

תושבי היישוב מבואות יריחו הגיעו בארבעה אוטובוסים לתפילת ראש חודש חגיגית בבית הכנסת "שלום על ישראל" ביריחו.

ר"מ במכון מאיר, הרב אייל ורד, נצפה השבוע רוקד בשמחת חתן וכלה - ובידיו כדורי ג'אגלינג. עשרות משתתפים הקיפו אותו ורקדו בהתלהבות מסביבו.

25 שנה לאחר שחרורו מצה"ל, העיתונאי יענקי פרבר הגיע לביקור בבסיס החטיבה החרדית "החשמונאים" - והצליח לעבור שוב את הקיר.

סיעת הציונות הדתית ציינה את יום הסיגד בישיבת הסיעה עם קס אביהו עזריה וקס מדהני פקדו, שהובילו תפילות ושירת קודש.

ובמקביל, איתן פולד, דוברו ויועצו של יו"ר המפלגה בצלאל סמוטריץ' מזה עשור, יסיים את תפקידו בימים הקרובים.

איש התקשורת אלחנן שקולניק מונה למנהל מחוז מרכז-צפון בתנועת עזרא, לאחר שסיים את תפקידו כדובר ח"כ גלית דיסטל אטבריאן. לדבריו, "בשעה טובה, אני עושה שיפט מעולם הפוליטיקה ועובר לעולם החינוך".

בכנס "עד החתונה" שנערך בכנסת, נצפתה הרבנית דנה סליי, ראש מדרשת הרובע, משוחחת עם יו"ר השדולה למען האישה החרדית והדתית, ח"כ לימור סון הר-מלך.

אברה מנגיסטו, ששוחרר לאחר עשור בשבי חמאס, השתתף לראשונה בחגיגת הסיגד בטיילת ארמון הנציב בירושלים לצד יעקב חגואל, יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית.

ישיבת ההסדר בעכו השיקה את "עכולטובה" - פודקאסט בו הרב אורי יעקב בירן משוחח עם רבני הישיבה ודמויות ציבוריות על חינוך, תורה ואמונה. בפרק הראשון השתתף ראש הישיבה הרב יוסי שטרן, ופרקים נוספים יפורסמו מדי חודש.

ח"כ יעקב מרגי (ש"ס) חגג השבוע יום הולדת 65. חברי הסיעה ח"כ יואב בן צור וח"כ ינון אזולאי בירכו אותו במשכן הכנסת. מרגי אמר להם, "כל כלי יוצר עלייך לא יצלח", ברקע ההפגנות נגדם מצד קיצונים חרדים.