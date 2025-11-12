בעוד סערת פרשת הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר-ירושלמי, ממשיכה לטלטל את המדינה, חבר הכנסת משה סעדה (הליכוד) מביט על האירועים בתחושה קשה של "אמרתי לכם".

סעדה מתארח באולפן ערוץ 7 ומדגיש כי עבורו לא מדובר בהפתעה בכלל. "המערכת סטתה ממסלולה. יש שם עבריינים בשירות החוק. אנשים שמעו אותי אומר את זה והאמינו לי אבל לא ראו את זה. עכשיו רואים את הקולות ואת עומק הריקבון".

הוא מסביר מדוע אין מדובר בכשל נקודתי של הפצ"רית. "חקרתי שוטרים, חקרתי אנשי שב"כ. בדרך כלל, בעבירות שאינן קשורות לשימוש בכוח יש מעורבות של אדם אחד או שניים. פה מדובר במערכת שלמה שמבצעת עבירות פליליות חמורות. כולם מתואמים, כולם משבשים חקרה".

הוא מפנה אצבע מאשימה ישירה כלפי צמרת המערכת, וטוען לטיוח מכוון מצד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה. "היא היתה אמורה לפקח וגיבתה את הכל".

סעדה טוען שנתקל באותה אטימות בדיוק כשניסה לחשוף שחיתויות שהיו, לטענתו, בתיקי נתניהו, וחש מבוכה גדולה מול שתיקתם של עמיתיו. כעת, כחבר כנסת, הוא מנסה לתקן את המערכת מבחוץ. "כל גוף חזק צריך גוף שחוקר אותו. הגוף הקיים כלפי הפרקליטות הוא חסר שיניים לחלוטין".

את הנחישות שלו להילחם למען הצדק הוא תולה בחינוך שלו. סעדה מספר על אביו ז"ל, שלמד בישיבת "פורת יוסף" והפך לרב במושב חילוני לחלוטין. "גדלתי במושב הזה. מצד אחד בבוקר הוא שלח אותי לחינוך עצמאי, תלמוד תורה חרדי עם כיפה שחורה. אחר הצהריים הייתי חניך בנוער העובד והלומד".

הניגודיות הזו, הוא מספר, יצרה מתחים אך גם בנתה אותו. "זה גרם לי שני דברים. קודם כל, גרם לי להכיר את הפסיפס של החברה הישראלית וגרם לי לחשוב מה המקום הנכון שצריך להיות. אני בחרתי להיות חלק מהציונות הדתית. לאבא שלי היה קשה בהתחלה והוא ביקש ממני להעביר כל שבת שיעור בבית כנסת". כיום, הוא סוגר מעגל כשכל ילדיו גדלים בציונות הדתית ומשרתים ביחידות מובחרות.

את המחיר על עמדותיו הוא ומשפחתו משלמים יום יום. "היו לי הפגנות מול הבית. בתחילת המלחמה בא מישהו לילד שלי ואמר לו 'אתה יודע שהידיים של אבא שלך מגואלות בדם?'. זה הה ליד כל החברים שלו. אבל אנחנו דבקים באמת ונמצאים במהלך של תיקון מערכת המשפט ואני אופטימי".