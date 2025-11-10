שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', התייחס הערב (שני) ללחץ האמריקני לשחרר את המחבלים הנצורים ברפיח.

"ההחלטות הביטחוניות מתקבלות על ידינו בשיח ובהתחשבות באמריקאים. זו צביעות לצאת נגד זה. בעיני זו תהיה איוולת מוסרית לשחרר את המחבלים כדי שיפגשו את חיילינו בהמשך בצד השני של הקו הצהוב", דברי סמוטריץ' בראיון לחדשות 12.

מוקדם יותר נפגש ראש הממשלה עם ג'ארד קושנר, חתנו ויועצו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. דוברת ראש הממשלה לתקשורת הזרה ציינה כי השניים דנו בפירוק חמאס מנשקו, בפירוז רצועת עזה ובצורך להבטיח שלחמאס לא יהיו לעולם עוד תפקיד בעזה.

הדוברת שוש בדרוסיאן הבהירה בנוגע ל-200 המחבלים "הלכודים" מנהרות בעזה - כי "כל החלטה בנוגע לאותם מחבלים תיעשה בשיתוף פעולה עם ממשל טראמפ".

ארה"ב מחליטה? אבי מעוז הפתיע את נתניהו צילום: ערוץ הכנסת

במהלך דיון 40 חתימות שנערך בהמשך במליאת הכנסת פנה ח"כ אבי מעוז לראש הממשלה בנימין נתניהו וטען "הדוברת שלך פרסמה בשמך שכל החלטה לגבי המחבלים הלכודים תתקבל עם הממשל האמריקני".

נתניהו, פנה לשר שלמה קרעי שישב לצידו, הגיב בתמיהה: "מה? מי פרסם את זה?". מיד לאחר מכן ירד מעוז מהדוכן, ונתניהו נראה משוחח בטלפון הנייד.