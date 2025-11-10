מגיש "הפטריוטים" ינון מגל יוצא נגד התערבותם לכאורה של אשת ראש הממשלה שרה נתניהו ובנה יאיר בהחלטה בנוגע למינוי הפרקליט הצבאי הראשי החדש איתי אופיר.

"אני לא יודע בדיוק על איזה משבר מדברים במינוי הפצ"ר כי לדעתי זו החלטה של השר כ"ץ. שר הביטחון ולא ראש הממשלה ממנה את הפצ"ר. נכון שהוא היה יכול להתייעץ עם ראש הממשלה קודם - וביבי שמע על זה מהתקשורת - אבל לפי מה שהבנתי גם נתניהו עצמו בירך על המינוי", הדגיש מגל.

הוא ציין כי "איתי אופיר הוא איש התיישבות, הוא אחד מאלה שתומכים ברפורמה במערכת, ועם כל הכבוד ליאיר ושרה ששוב מערבבים פה עכשיו דרך המינוי - אני מציע שהם יפסיקו להתערב בהתנהלות של מדינת ישראל".

"לא מדובר במשפחה שמנהלת את מדינת ישראל. יש כאן ראש ממשלה וכל מי שמסכסכים בין כ"ץ לנתניהו - תפסיקו. לא מנהלים כך מדינה. אני מציע להפסיק להרעיל ולייצר כאן מציאות מדומה", סיכם מגל.