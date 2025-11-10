עורכי דינו של הנשיא טראמפ שלחו מכתב לרשת השידור הבריטית BBC בו הם מאיימים בתביעה בסך מיליארד דולר, לאחר שהרשת הבריטית שידרה סרטון ערוך ומשמיץ נגד הנשיא טראמפ.

המכתב מאשים את ראשי BBC ב"הצהרות שקריות, משמיצות, מזלזלות ומסיתות" בעקבות הסרט התיעודי שפורסם בתוכנית "פנורמה" על נאומו של טראמפ ב-6 בינואר 2021. בסרטון הושמט החלק בו טראמפ קרא למפגינים "לפעול בדרכי שלום" והוא הוצג כמי שמסית את המפגינים לפרוץ לבניין הקפיטול.

בעקבות פרסום הסרטון הערוך והסערה שהתעוררה סביבו, הודיעו מנכ"ל התאגיד טים דייווי ומנכ"לית חטיבת החדשות, דבורה טרנס, על התפטרותם.

במכתב האיום בתביעה שהגישו עורכי דינו של טראמפ נגד רשת BBC נכתב עוד כי "בשל אופיין המרושע, ההצהרות המפוברקות ששודרו על ידי רשת BBC הופצו באופן נרחב במגוון מדיות דיגיטליות, והגיעו לעשרות מיליוני אנשים ברחבי העולם. כתוצאה מכך, רשת BBC גרמה לנשיא טראמפ נזק כלכלי ותדמיתי עצום".

עורכי דינו של הנשיא האמריקאי דורשים להוציא מהסרטון את כל "ההצהרות השקריות, משמיצות, מזלזלות, מטעות ומסיתות" נגד טראמפ, לפרסם התנצלות פומבית על ההטיה המכוונת נגד הנשיא האמריקאי, ולפצות את טראמפ בסכום כספי נכבד.

"אם רשת BBC לא תעמוד באמור לעיל עד תאריך 14 בנובמבר 2025 בשעה 17:00, לנשיא טראמפ לא תישאר ברירה אלא לאכוף את זכויותיו המשפטיות והשוויוניות, לרבות על ידי הגשת תביעה משפטית לפיצויים בסך לא פחות ממיליארד דולר", נכתב במכתב ששלחו עורכי דינו של טראמפ.