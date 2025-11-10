הולנד מתכוונת להחרים מוצרים מיהודה ושומרון.

שר החוץ ההולנדי, דוד ואן ויל, אמר לאחר ביקור ביהודה ושומרון כי הולנד מתכוונת להמשיך בהליכי חקיקה שייאסרו על יבוא מוצרים מהאזור.

"הולנד עדיין עובדת על חקיקה לאיסור יבוא מהתנחלויות בלתי חוקיות בפלסטין הכבושה, למרות שהפסיקה את הדחיפה לסנקציות רחבות יותר על ישראל לאחר הסכם הפסקת האש בעזה בחודש שעבר", טעם השר ההולנדי.

הוא הוסיף כי "האיסור הוא תגובה להרחבת ההתנחלויות ולאלימות הישראלית הגוברת נגד פלסטינים, שאיימו על כדאיות פתרון שתי המדינות. כרגע אין בסיס חוקי לכך. אנחנו מנסים לגבש מדיניות חדשה עכשיו, ואז היא צריכה לעבור דרך הפרלמנט", אמר ואן ויל.

הוא גם הודיע כי הולנד דחתה בינתיים את הכוונה להטיל סנקציות על ישראל, בעקבות המלחמה בעזה, לאחר הסכם הפסקת האש מול החמאס. "כעת אנו סבורים שזה לא הזמן להגביר את הסנקציות על ישראל, משום שאנו רוצים לראות את תוכנית השלום מיושמת. אנו רוצים גם לעודד את ישראל למלא תפקיד חיובי בכך".

הולנד התכוונה להצטרף למדינות נוספות שכבר הודיעו על תוכנית להטיל סנקציות על יבוא מוצרים מיהודה ושומרון. בין היתר ספרד וסלובניה כבר הודיעו על איסור כזה, כאשר אירלנד ובלגיה עובדות על חקיקה דומה.