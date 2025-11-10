שורד השבי מתן צנגאוקר מגלה כי מאבקה הקולני של אימו עינב למען שחרורו חיזק אותו בשבי וגם גרם למחבלים להקל עליו בזמנים מסויימים.

"בזכותה היחס אלי היה קצת שונה. תמיד הסתכלו עלי בעין אחרת. אם זה יותר סמול טוק, תוספות לאוכל שהיו מציעים לי. היו יותר 'נחמדים' מהרגע שהיו מראים את אמא בטלוויזיה. פחדו ממנה. זה עזר לי מאוד בשבי, זה מה שהציל אותי", אמר צנגאוקר בראיון לחדשות 12.

הוא הגיב גם לשמועות הרבות שהופצו על אימו ועליו במהלך ימי השבי ואחר שחזר. "לצד כל האהבה והתמיכה אני חווה וקורא דברים בפייסבוק ובאינסטגרם. כשפגשתי את אמא שלי היה לי תיק גב ושקית של טישו. אומרים שהיה לי כסף שנתנו לי להעביר לאמא שלי וסנדוויצ'ים. זה מטומטם לגמרי. לשמוע שהייתי בקטאר, במסיבות ובג'קוזי, מקבל מסאז'ים ושותה דרינקים, בזמן שהייתי בשבי של חמאס, קיבלתי מכות וגידופים, עברתי התעללויות, ממש גיהנום. זה מאוד כואב שיש אנשים שמפיצים שקרים עלי".

מתן צנגאוקר מגיע לריאיון חדשות 12

בראיון חשף צנגאוקר את העימותים הישירים עם שוביו במהלך השבי - ומספר כיצד הגיב לאיומים, לשקרים ולהשפלות מצד המחבלים, למרות הסיכון הברור לחייו.

"היה אחד ספציפי שהיה מגיע כל ערב", סיפר צנגאוקר. "הוא היה אומר לנו: הורדנו לכם היום 20 טנקים, רצחנו חיילים. הייתי אומר לו: זה לא יכול להיות, אין לכם את הכלים. כל פעם מחדש הייתי עונה לו - ומקבל מכות".

לדבריו, הסיבה לכך ברורה: "אני הרגשתי שאני צריך להגן על הבית. בסופו של דבר, הייתי בצבא, אני מאוד אוהב את המדינה שלי, וכאב לי לשמוע איך הוא מדבר על החיילים. הרגשתי שאני חייב לענות לו".