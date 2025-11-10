נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נפגש הערב (שני) בבית הלבן בוושינגטון עם נשיא סוריה אחמד א-שרע.

משרד הנשיאות הסורי נמסר כי בפגישה, שנערכה בין היתר בנוכחות שר החוץ הסורי אסעד א-שביאני ומקבילו האמריקני מרקו רוביו, דנו הצדדים בקשרים בין ארצות הברית וסוריה ובדרכים לפתח אותם, בנוסף לנושאים אזוריים ובין-לאומיים הכוללים אינטרסים משותפים לצדדים.

מדובר במפגש חריג שרק לפני כמה חודשים קשה היה להאמין שיתקיים. ראשית זהו ביקור ראשון אי פעם של נשיא סורי בבית הלבן.

שנית, א-שרע זוהה עד נפילת משטר אסד כג'יהאדיסט וכחלק מארגון טרור שמסונף לאל קעידה. עד לפני ימים אחדים הוא היה חלק מרשימת הטרוריסטים בארה"ב.