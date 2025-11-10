הרב ישראל אריאל נגד הסכמי אברהם צילום: באדיבות המצלם

במהלך אזכרה לרב מאיר כהנא שהתקיימה אמש (ראשון) באולמי היכל דוד בירושלים, תקף הרב ישראל אריאל, ראש מכון המקדש וראש ישיבת המקדש, את הסכמי אברהם ואת הניסיונות לחתום על הסכמים נוספים עם מדינות ערב.

באזכרה, שנכחו בה גם הרב דב ליאור, תלמידים, חברי כנסת וממשיכי דרכו של הרב כהנא, אמר הרב אריאל, "אני מקווה שלא מדובר באנשים מתוך האולם אבל זה שקר - רוצים לעשות שלום עם סעודיה - מה הנדוניה? ארה"ב תספק להם עשרות מטוסים הכי משוכללים בעולם לכבוד השלום, מטוסים שיפציצו את השלום".

בהמשך דבריו התייחס הרב אריאל להסכמות בנוגע לרצועת עזה, והזהיר מהכוחות שעלולים למלא את הוואקום שם. "מה קורה להסכם בעזה? מי יהיה שם? מצרים, טורקיה, קטאר, והחמאס - הכל טכנוקרט. הנה אנחנו נותנים לשלום את המסכה הנכונה - לפני כן החמאס התחפש לפועלים בעוטף ורשם את הבתים של פלוני ואלמוני".