ראש ישיבת 'כסא רחמים' הרב צמח מאזוז התייחס בשיעורו השבועי לחזרת גופתו של הדר גולדין וביאר מדוע עם ישראל מתעקש וחרד על כל גופה וגופה של חלל שלא הגיע לקבר ישראל.

"התורה מקדישה לנו כאן עשרים פסוקים לספר לנו על פטירתה של שרה אמנו, על קבורתה, על מה שהתווכח אברהם אבינו לקנות מערת המכפלה ובסוף קנה בארבע מאות שקל כסף?".

"כאשר נפטר אברהם אבינו, יש שנים או שלושה פסוקים" הסביר, "כאשר נפטר יצחק אבינו, אותו דבר. אצל אדם הראשון אולי פסוק אחד. למה התורה האריכה בקבורתה של שרה אמנו עשרים פסוקים? הרי אין מלה מיותרת בתורה. יש מילים שאנחנו מבינים ומשתדלים להבין, ויש דברים שאנחנו לא מבינים "עד כי יבואו שלו" ואז נזכה להבין. אבל כאן, עשרים פסוקים בתורה על הוויכוח שהיה בין עפרון ובין אברהם?! מה אכפת לנו כמה שילם וכמה עשה וכמה רצה עפרון להיראות נדיב, ואחר כך הוא חמד וחמס? מה מעניין אותנו בכלל בדברים האלה?".

"אומרים המפרשים", הוסיף ראש הישיבה וביאר כי האריכות נועדה ללמד על קדושת הגוף ועל אמונת ישראל בהשארת הנפש, "התורה כאן הקדישה עשרים פסוקים בשביל להסביר לנו את היסוד של השארת הנפש! צריכים אנחנו לדעת, הבן אדם הוא לא כמו בהמה. הבהמה מתה, זהו גמרנו. אוטו נהרס, כפרה עליך... אבל האדם שמת, רק הגוף מת. האדם מורכב משני דברים, כמו שכתוב בפסוק: "ויצר ה' אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה". אדם מורכב משני דברים: עפר מן האדמה - זה הגוף מה שאנחנו רואים, זו הגשמיות. ועוד הקב"ה הכניס בו נשמת חיים. מאיפה הקדוש ברוך הוא הביא לו נשמת חיים? רבותינו אומרים: "מאן דנפח מדילי נפח". כמו שבן אדם עושה רוח - עושה אויר מהפה. אז כך הקב"ה הוא כביכול נפח מעצמו את הנשמת חיים. אז הנשמה, המקור שלה, הוא חלק אלוה ממעל".

בדבריו המחיש הרב צמח המחיש את העניין, ואמר: "הסברנו פעם. היו אנשים אומרים: "אני מאמין רק למה שאני רואה. הנשמה אני לא רואה". המשילו את זה לאיזו מכונה גדולה וענקית, שהייתה באיזה בית חרושת ועובדת ומייצרת. פתאום, נפסק החשמל והמכונה נעצרה. אדם יגיד: "אני לא רואה את החשמל, אני רואה רק את המכונה. ואם כן, מה ההבדל המכונה הזאת עכשיו או המכונה הזאת לפני חמש דקות?", לא, אלא לפני - היה חשמל. ועכשיו - אין חשמל. אותו דבר זה הגוף של האדם. הגוף של האדם הוא בגדר מלבוש לנשמה. עיקר הגוף של האדם, זה הנשמה. והיות שהגוף הזה היה בו נשמת חיים, שזה חלק אלוה ממעל - מהקדוש ברוך הוא, זה דומה לנרתיק של ספר תורה!".

"ספר תורה שהיה לו נרתיק והוא התיישן ורוצים לחדש ולהביא לו נרתיק חדש. יפה, כל הכבוד. אבל אנחנו לא יכולים לזרוק את הקרשים האלה של התיק הקודם (או לאחינו האשכנזים שלא עושים נרתיק, אלא עושים בד. אז הבד הזה הוא קדוש, אנחנו לא יכולים לזרוק אותו), זה זקוק לגניזה מפני שספר התורה היה בתוכו. אם כן גם הגוף הזה, הייתה בו הנשמה שהיא חלק אלוה ממעל - חלק מהקדוש ברוך הוא. לכן הגוף הזה קדוש. ובשביל זה יש גם את האיסור של ניתוח המתים, כי הגופה היא קדושה", אמר ראש הישיבה.

"ולכן התורה האריכה לנו בפרשה עשרים פסוקים בקבורתה של שרה אמנו, וכל זה כדי להסביר לנו את הערך של השארת הנפש ואיפה אדם שמח להיקבר".

הרב מאזוז המשיך וקשר את הדברים למאבק הציבורי להשבתם של גופות השבויים החללים שהיו בידי חמאס: "הנה עכשיו בתקופה האחרונה היינו בוויכוח ממושך עם החמאס על השבויים החללים, שהם לא מחזירים אותם. אין יהודי, גם שהוא רחוק מהתורה ומהמצוות, שהוא לא כואב לו על הדבר הזה".

"ואני רוצה לשאול. אלה שהם רחוקים" הוסיף ראש הישיבה, ושאל "באמת, מה אכפת להם אם להביא את החללים לפה? הרי אם אתם לא מאמינים שיש עולם הבא והגוף הזה אין בו כלום. אם כן, מה אכפת לכם איפה הוא נמצא? מה אכפת לכם? אכפת! ולמה? מפני שבפנים יש את האמונה. מאמינים שיש עולם הבא. מאמינים שהנשמה חיה. מאמינים שהגוף הזה שהייתה בו הנשמה, יש בו קדושה. התורה השקיעה עשרים פסוקים בפרשה הזאת, כדי להחדיר לנו את האמונה בהשארת הנפש".

לסיום נשא הרב תפילה, "יהי רצון שנזכה כולנו לחזור בתשובה שלמה ולהאמין בעולם הבא, ולהיזהר שלא לעשות עבירות, להשתדל לקיים מצוות, כדי שיהיה לנו מה לאכול בעולם הבא. חזקו ואמצו!", חתם הרב צמח את דבריו.