צפו: בן גביר חילק בקלוואות במליאה ערוץ הכנסת

מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) בקריאה ראשונה את הצעת חוק עונש מוות למחבלים ברוב של 39 תומכים מול 16 מתנגדים.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר חילק לחברי הכנסת בקלאוות בתום ההצבעה.

הצעת החוק קובעת כי מי שגרם בכוונה או באדישות למותו של אזרח ישראל ממניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, ומתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל ובתקומת העם היהודי בארצו, דינו מיתה. כן מוצע לקבוע כי בבתי המשפט הצבאיים באזור יהודה ושומרון ניתן יהיה להטיל עונש מוות ברוב רגיל של שופטי המותב, ולא ניתן יהיה להקל בעונש מוות שנגזר.

בן גביר, אמר: "החוק הזה יביא בשורה ענקית לעם ישראל. נביא ביטחון לעם ישראל. החוק הזה יהיה החוק הכי חשוב בהיסטוריה של מדינת ישראל. יידע כל מחבל - החוק הזה הוא החוק שירתיע. הוא החוק שיפחיד. הוא החוק שיגרום להם לחשוב אלף פעם לפני שהם עושים עוד שבעה באוקטובר".

ח"כ לימור סון הר-מלך: "אני ניצבת כאן בשם כל האחים השכולים, האלמנות והיתומים. אני ניצבת כאן בשם היתומים האישיים שלי. עונש מוות למחבלים חובה אישית ולאומית. אני ניצבת כאן לפניכם בשם אלפי הלוחמים והנרצחים ובני משפחותיהם וזועקת שהגיע הזמן לשנות את התפיסה. החוק הזה הוא תשובה מוסרית ולאומית, הוא חוק של צדק, שאומר דם יהודי איננו הפקר".

ח"כ ניסים ואטורי הוסיף: "זה רגע מאוד מכונן. אני חושב שהחוק הזה הוא חשוב מאוד לעם ישראל. אסור לנו להתבייש ולהוריד את הראש. אנחנו חייבים להעביר את החוק הזה. אחרי השבעה באוקטובר נגמרו הספקות. אנו חייבם את זה לאחינו הנרצחים".

יו"ר הוועדה לביטחון לאומי, ח"כ צביקה פוגל, ציין כי "זהו רגע היסטורי, מי שבא לרצוח יהודים מתוך שנאה למדינת ישראל - דמו בראשו. יותר לא יהיו מלונות למחבלים, יותר לא יהיו עסקאות שחרור. זהו צעד ראשון ומשמעותי ליצירת הרתעה אמיתית וצדק לקורבנות".