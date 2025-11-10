יהורם גאון לתושבי בנימין: "אתם שומרים עלינו, החלוצים של ימינו" צילום: דוברות

המועצה האזורית בנימין ארגנה אמש (ראשון) ערב הוקרה מיוחד לתושבים הוותיקים שלה כחלק מאירועי חודש האזרח הוותיק ולציון 50 שנה להתיישבות. במהלך הערב, יהורם גאון הופיע בפני הקהל.

הזמר בירך את הקהל הגדול שנכח באירוע ואמר לראש המועצה ישראל גנץ: "אני מאמין שאתם שומרים עלינו, ובזכותכם המרכז חי ונושם ושוצף בעורקיו. אתם אלה שעושים את העבודה ואתם החלוצים של השנים האלה, של 2025".

בסוף ההופעה, נציגה מוותיקי בנימין העניקה זר פרחים לגאון וביקשה להודות לו בשם כל הקהל על התמיכה הגדולה לאורך השנים בהתיישבות.

גנץ בירך את התושבים הוותיקים מבנימין ואמר: "אתם, דור המייסדים, עמדתם מול אתגרים אדירים. לא היו כבישים או תקציבים, לא ביטחון או נוחות. היה רק חזון. אמונה. אהבה לארץ. ואתם באתם, התיישבתם, והנחתם את היסודות למהפכה הישראלית הגדולה ביותר של דורנו - שיבת עם ישראל לארצו, לארץ אבותיו".

"היום, חמישים שנה אחרי, אפשר לומר בביטחון: הצלחתם. דור ההמשך שלכם הולך בעקבותיכם. ילדיכם ונכדיכם קובעים כאן את בתיהם, מקימים משפחות, בונים קהילות חדשות. זה לא מובן מאליו. זה מוכיח שבנימין הוא מקום שטוב לחיות בו, מקום שצומח מתוך שורשים עמוקים", הוסיף.

אליאב ושרה ליבי מחלוצי ההתיישבות ביו"ש והוריו של דוד ליבי הי"ד שנפל במהלך המלחמה ברצועת עזה, נכחו בערב המרגש וקיבלו תעודת הוקרה מהמועצה על פועלם הרב למען חיזוק ההתיישבות והקמת החוות בבנימין וביו"ש כולה. "זכרו כי אתם הוכחתם, העולים להר לראשונה ששום דבר לא חוסם אתכם, והכל הצלחתם למרות כל הקשיים. יהי רצון שנזכה לראות שנה של גאולה גדולה, נחמה גדולה ורחמים גדולים", אמר אליאב.