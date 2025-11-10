עשרות מחבלים בכירים בארגון חיזבאללה, שחלקם נפצעו בעימותים עם ישראל במהלך המלחמה, עברו ניתוחים פלסטיים במטרה להסתיר את זהותם, כך דווח בערוץ הסעודי אל-חדת'.

על פי מקורות המקורבים לארגון, המפקדים שנפגעו הוטסו לקבלת טיפול רפואי מתקדם וניתוחים לשחזור הפנים בעיראק ובאיראן, תוך פיקוח ישיר של משמרות המהפכה.

לוחמים שלא ניתן היה להעבירם לטיפול מחוץ ללבנון, טופלו בקליניקות פנימיות, המופעלות על ידי חיזבאללה בתחומי המדינה.

עוד דווח כי גם מפקדים שלא נפצעו בחרו לעבור ניתוחים מתוך שיקולים ביטחוניים, במטרה לטשטש את זהותם ולהתכונן למתקפות עתידיות של ישראל.

במערכת הביטחון מעריכים כי חיזבאללה ממשיך לבנות מחדש את מאגרי הנשק ומערך הפיקוד שלו, למרות הסכמי הפסקת האש. לדברי גורמים ישראליים, הארגון עדיין מחזיק בעשרות אלפי רקטות, טילים וכטב"מים.