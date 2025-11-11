בעוד חמאס מנסה למצוא דרך להשתקם לאחר המלחמה, במהלך החודש האחרון זיהו לוחמי צה"ל לפחות שלושה ניסיונות הברחת נשק לעזה, באמצעות רחפנים - כך דווח בחדשות 12.

במערכת הביטחון מדווחים על מאמץ רב-ממדי להתמודד עם האיום: ירי ישיר לעבר הרחפנים, הקמת יחידות ייעודיות ועלייה בשימוש באמצעים טכנולוגיים ומערכות מודיעין.

תופעת ההברחות מסיני לשטח ישראל אינה חדשה ובשבוע שעבר הנחה שר הביטחון להכריז על גבול ישראל-מצרים כשטח צבאי סגור. במערכת הבטחון חוששים שחמאס מכיר את מסלולי ההברחה ועלול לנסות לנצלם להעברת אמצעי לחימה לא רק לעזה אלא גם לארגוני טרור ביהודה ושומרון.

בכיר בצה"ל ציין כי מתחילת השנה כ-2,000 רחפנים חצו ממצרים לשטח ישראל, ורק כ־10% מהם יורטו.

מצה"ל נמסר: "אנו ערים להתפתחות תופעת ההברחות באמצעות רחפנים ופועלים נגדה בשיתוף עם המשטרה, תוך מעקב הדוק במגוון אמצעים, בהם תצפיות, אמצעי איסוף ומודיעין. צה"ל ממשיך לרכז מאמץ לשכלול אמצעי טכנולוגיה בגבולות, ומבצע עבודת מטה מעמיקה בנושא. אם הנושא הזה לא ייפתר, צריך להגיד, זו אחת התופעות המטרידות ביותר, בטח בגבול הזה של ישראל-מצרים".

בשבוע שעבר הנחה שר הביטחון להגדיר את קטע הגבול כשטח צבאי סגור - צעד שימנע כניסת אזרחים לקרבת הקו ויביא לשינוי הוראות הפתיחה באש. "אנחנו מכריזים מלחמה - כל מי שיחדור לשטח האסור ייפגע", אמר כ"ץ. במקביל סוכם עם ראש השב"כ על מעורבות הארגון בהגדרת איום הברחות האמל"ח באמצעות רחפנים כ"איום טרור", כדי להרחיב את סמכויות הטיפול מעבר להגדרה הפלילית הרגילה.