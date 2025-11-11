בג"ץ דן הבוקר (שלישי) בשלוש עתירות הקשורות לניהול חקירת פרשת הפצ"רית לשעבר. ההרכב כולל שלושה שופטים: יעל וילנר, גילה כנפי-שטיינית ואלכס שטיין.

במהלך הדיון, ביקרה השופטת וילנר את טענות נציג היועצת המשפטית ואמרה: "אנחנו גם נמצאים בסיטואציה חסרת תקדים, וזה חסר לחלוטין מההתייחסות שלכם". הדברים נאמרו לאחר שהנציג כינה את החלטת שר המשפטים למנות את השופט קולה "חסרת תקדים".

השופטים ביקשו להבין מי הגורם שאמור ללוות את החקירה, לאחר שנקבע כי היועצת המשפטית והמשנה לפרקליט המדינה מצויים בניגוד עניינים. השופטת כנפי-שטייניץ תהתה: "האם לא ראוי לבדוק אם גם פרקליט המדינה בניגוד עניינים?" - על רקע העובדה שהיה שותף לישיבות פנימיות בנושא ההדלפה.

נציג היועצת המשפטית טען כי לפי החלטה מוקדמת של שר המשפטים, אם היועצת תימצא בניגוד עניינים - הסמכות תועבר לפרקליט המדינה. אך השופטת וילנר הקשתה: "ואם גם פרקליט המדינה בניגוד עניינים?" ובהמשך הוסיפה: "היא (היועצת המשפטית של המשרד) כתבה שכל מי שהיה מעורב נמצא בניגוד עניינים".

בהמשך הדיון, במענה לשאלה מי מלווה את החקירה בפועל, נציג היועצת השיב כי מנהל מחלקת הסייבר, עו"ד אסף שביט, מלווה את ההליך, ואם יהיה צורך - גם פרקליט המדינה. השופטת וילנר הקשתה שוב: "מי קבע שפרקליט המדינה ילווה את זה? אני לא מבינה".

השופט שטיין הצטרף לביקורת וציין: "ב-20 הדקות האחרונות אני לא הבנתי כמעט שום דבר. אני מבין סעיפי חוק. תענה על זה".

בהמשך נשאל נציג היועצת אם אכן אין צורך במחליף ליועצת המשפטית לליווי החקירה. תשובתו הייתה: "לא". השופטת כנפי-שטייניץ הגיבה: "כן, בחקירה הכי רגישה בתולדות המדינה - לא צריך? ואם יוחלט להגיש כתב אישום, לא יהיה צורך?"

העתירה המרכזית בה דנים השופטים הוגשה על ידי ח"כ אביחי בוארון וארגון "לביא" בדרישה להרחקת היועמ"שית גלי בהרב-מיארה מניהול חקירת הפרשה. העותרים טוענים לניגוד עניינים של היועמ"שית וגיבו את עצמם בחוות דעת שכתבה היועצת המשפטית של משרד המשפטים, עו"ד יעל קוטיק.

בהרב-מיארה טענה כי החקירה הועברה לניהול פרקליט המדינה ולכן אין צורך בעתירה.

עתירה נוספת של תנועת "אם תרצו" דורשת להוציא צו ביניים שימנע מפרקליט המדינה לעסוק בחקירת בפרשה בשל היתכנות שגם בכירים בפרקליטות יצטרכו להיחקר בפרשה.

בעתירה שלישית מבקשים העותרים לבטל את החלטת של שר המשפטים יריב לוין למנות את השופט בדימוס אשר קולה לניהול חקירת פרשת הפצ"רית.

היועמ"שית טענה בתגובה לעתירה כי "החלטותיו של שר המשפטים מבקשות, באופן חסר תקדים, להתערב בחקירות באמצעות מינוי תובע חיצוני מסוים להליך הפלילי המסוים. כלומר, הלכה למעשה, שר המשפטים מבקש להכתיב את זהותו של התובע שילווה את חקירה פרטנית זו, בעודה מנוהלת. כזאת, טרם נעשה במשפט ארצנו".