המרצה החסידי הרב משה אשר אריה וינברג נפטר אמש (שני) לאחר התמודדות עם מחלה קשה. בן 74 היה בפטירתו.

הנפטר נולד בשנת 1951 לאביו הרב שמואל אליהו וינברג, שכיהן כראש עיריית בני ברק הרביעי, ולאמו אסתר. היה נכד לאדמו"ר הראשון מסלונים תל אביב.

וינברג היה ממקורביו ובני ביתו של דודו האדמו"ר ה"בית ישראל" מגור. במשך שנים רבות שימש כמחנך במכללת בית רבקה בכפר חב"ד, והקים את מדרשת "מעיינות" שהייתה חלוצת הפצת החסידות בעיר. אלפי תלמידות למדו והתחנכו בשיעוריו.

בשנים האחרונות התפלל בבית המדרש "פני מנחם" ברחוב הרב הירש בבני ברק, שם היה ממתפללים הוותיקים והמכובדים.

הלוויתו תתקיים היום (שלישי) בשעה 11:00 בבוקר מביתו ברחוב רבי יהודה הנשיא 45 בבני ברק. ההלוויה תעבור דרך בית המדרש אלכסנדר ארה"ב ברחוב חזון איש 8, ומשם לבית העלמין פוניבז' בעיר שם ייטמן.