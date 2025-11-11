על רקע אישור מליאת הכנסת בקריאה ראשונה את חוק עונש מוות למחבלים, ולאחר שחברי הכנסת החרדים נמנעו מהצבעה, פרסם עיתון 'המבשר' הבוקר (שלישי) את עמדתה ההיסטורית של אגודת ישראל כפי שהוצגה על ידי ראש התנועה הרב יצחק מאיר לוין בשנת 1954.

הדברים נאמרו בעת שהכנסת דנה בביטול עונש המוות מכח הפקודה המנדטורית. אמנם הדיון אז לא התייחס למחבלים וטרוריסטים, אך העמדה העקרונית נותרה זהה.

"בזמן שהחיים בעולם נעשו זולים ואיבדו את ערכם האמיתי הן באומות העולם והן בישראל, חשוב שנוכיח עד כמה יקרה נפש אחת, עד כמה יקרים אצלנו חיי אדם", אמר לוין. "עם ביטול עונש המוות אנו מביאים לידי ביטוי שיש לעשות הכל לא לסלק את האדם מעל במת החיים".

הוא הוסיף: "ודווקא מדינת ישראל, המופיעה כנושאת הערכים המוסריים באנושות, צריכה להוכיח זאת לעולם כולו, כי בצלם אלוקים ברא את האדם".

לוין הציג נימוק נוסף: "ידוע כי שופטים טועים לפעמים במשפט ומוציאים לפעמים משפט מעוקל. כל דין מעוות אחר יכול להיות מתוקן, פרט למשפט מוות שאם ביצעוהו והרגו את האדם אין עוד אפשרות לתקנו".

הוא הדגיש כי רק בתקופת בית המקדש, כשהיה קיים בית דין הגדול בלשכת הגזית, "כשכל החוקים היו בנויים על פי רצון ה' המתגלם בתורה, וחברי הסנהדרין היו זהירים מאוד מאוד ועשו חקירות ודרישות, והם בעצמם היו מצויינים בתורתם ויראתם - יכלו לקבוע עונש מוות בבטחון שלא ייכשלו. לא כן היום".

לוין דחה גם את הטענה ששלילת עונש המוות תחמיר את מצב הביטחון. "אלה החושבים, כי עם ביטול עונש המוות יוחמר מצב ההפקרות השורר כיום ברחוב - טעות בידם. כמעט כל הפושעים בחטא פלילי עושים את מעשיהם מתוך רוח יצרים וטירוף, ו'אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות', ועונש המוות לא יפחידם כל כך".

בסיום דבריו אמר: "לא עונש מוות, אלא התבוננות עמוקה במצב הרוחני תוכיח שאין דרך אחרת אלא לשוב למקור ישראל, לשנות את הווי החיים ולטהר את האוירה המורעלת".