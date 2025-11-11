בג"ץ דחה את הבקשה לדיון נוסף שהגישה הרבנות הראשית לישראל, בנוגע למתווה בחינות הסמכה ייחודי לנשים. ההחלטה התקבלה במסגרת פסיקתו של השופט יצחק עמית.

בפסק הדין נכתב כי הבקשה נדחית משום שהתבססה על טענה שלא הועלתה במהלך הדיון בעתירה המקורית. השופט עמית ציין, "בקשה לדיון נוסף אינה בגדר 'מקצה שיפורים' לערעור שנדחה".

עוד הוסיף השופט עמית כי בית המשפט הפגין אורך רוח כלפי הרבנות, על מנת שתוכל לגבש מתווה מתאים לבחינות עבור נשים. "משלא עשתה זאת - אין היא יכולה כעת לאחר פסק הדין להציע מתווה חדש ולחזור, הלכה למעשה, למצב שקדם לפסק הדין", הבהיר.