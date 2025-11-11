שוקולד מריר עשוי לשפר את הזיכרון והתפקוד הקוגניטיבי בתוך שעה אחת בלבד מצריכתו, כך עולה ממחקר חדש שנערך ביפן.

המחקר בוצע על ידי חוקרים ממכון שיבאורה לטכנולוגיה בטוקיו, שהבחינו כי פלבנולים - תרכובות מרירות המצויות בשוקולד מריר, יין אדום ופירות יער - שיפרו את יכולות הזיכרון של עכברים בשיעור משמעותי לאחר אכילתם.

במסגרת הניסוי, חולקו העכברים לשתי קבוצות: האחת קיבלה מזון עשיר בפלבנולים, והשנייה מים בלבד. לאחר מכן נבחנו יכולות הזיכרון של העכברים, ואלו שקיבלו את התרכובת המרירה הציגו שיפור של כ-30% בביצועים בהשוואה לקבוצה השנייה.

החוקרים הציבו בפני העכברים שני עצמים זהים, ולאחר זמן מה החליפו אותם בעצמים חדשים. העכברים שקיבלו פלבנולים בילו זמן ארוך יותר בחקירת העצמים החדשים, מה שהעיד לדעת החוקרים על כך שזכרו את העצמים הקודמים.

עוד מציינים החוקרים כי הפלבנולים גרמו להתפרצות של נוראדרנלין באזור ההיפוקמפוס - אזור במוח האחראי על הפיכת זיכרונות לטווח קצר לזיכרונות ארוכי טווח.

לדברי החוקר הראשי, יאסויוקי פוג'יי, "פלבנולים מפגינים טעם עפיץ, ואנו משערים שטעם זה משמש כגירוי, המשדר אותות ישירות למערכת העצבים המרכזית. מזונות עשירים בפלבנולים עשויים לעזור למוח להפוך זיכרונות לטווח קצר לזיכרונות ארוכי טווח".