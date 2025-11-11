בית המשפט המחוזי בירושלים דן לאחרונה בעתירה מנהלית שהגיש פעיל הליכוד משה מירון, שביקש לבטל את סירוב משרד הביטחון הלאומי להעניק לו רישיון לנשק אישי.

הסירוב התבסס על חוות דעת של שירות הביטחון הכללי (שב"כ).

בעתירה שהוגשה באמצעות עו"ד עדי קידר מארגון חוננו, נטען כי מירון, פעיל מוכר בליכוד, עומד בכל הקריטריונים הנדרשים לרישיון נשק, וכי חוות הדעת של השב"כ פוגעת בזכויותיו - ללא בסיס ראייתי.

בדיון שנערך, העביר נציג שב"כ לשופט את החומר החסוי שעל בסיסו סורבה הבקשה. לאחר שעיין בחומר, קבע השופט כי לא נמצאה בו כל ראיה נגד מירון.

בהתאם לכך, הורה בית המשפט למשטרה ולמשרד לביטחון לאומי לבחון מחדש את ההחלטה בתוך כחודש.

עו"ד קידר מסר לאחר הדיון: "מרשי מקיים זה עשרות שנים מחאות מצד ימין של המפה הפוליטית ומביע דעתו בנושאים שעל סדר היום במסגרת חופש הביטוי. תיק זה חושף פעם נוספת את עומק מעורבותו הפוליטית של שב"כ נגד אנשי הימין והניסיון לסתום את פיהם. אני מקווה כי בית המשפט יורה לאפשר למרשי העומד בתבחינים לנשיאת נשק לקבל את הרישיון לכך".