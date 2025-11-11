דונלד טראמפ צילום: White House Photo by Daniel Torok

ארצות הברית מקדמת תכנית להקמת בסיס צבאי גדול באזור עוטף עזה, כך לפי גורמים ישראלים שנחשפו לתכניות וצוטטו באתר 'שומרים'. על פי הדיווח, הבסיס מיועד לשימוש כוחות בינלאומיים שיפעלו ברצועת עזה לשמירת הפסקת האש, וצפוי להכיל כמה אלפי חיילים. עלות הקמת הבסיס מוערכת בכחצי מיליארד דולר, ובשבועות האחרונים החלו האמריקאים לבחון מיקומים אפשריים בשטחי עוטף עזה. קידום המהלך מתבצע בשיתוף פעולה עם ממשלת ישראל וצה"ל. נכון לעתה, הנוכחות הצבאית האמריקאית בישראל מצומצמת, וכוללת כ-200 חיילים הפועלים ממרכז הפיקוד האמריקאי בקריית גת (CMCC). אולם לפי הדיווחים, המרכז האמריקאי צפוי להשתלט לחלוטין על מערך הפצת הסיוע ההומניטרי לעזה - תהליך שבעבר התבצע תחת פיקוח ישראלי. תפקידו של מתאם פעולות הממשלה בשטחים צפוי להצטמצם משמעותית.