מפגינים פרו פלסטינים ממשיכים להגיע מדי שבוע לשכונה שבה מתגוררים יהודים רבים כדי להפגין נגד "הציונים" ובתמיכה בשחרור פלסטין מהים התיכון ועד נהר הירדן.

ביום ראשון הגיעו המפגינים אל מול משרדו של ג'יימס פסטרנק, יהודי, חבר מועצת עיריית טורונטו, והם האשימו אותו בתמיכה בתמיכה בארגונים הליגה להגנה יהודית ארגון טרור וכהנא חי.

דובר של הקבוצה מציין, כי ארגון הליגה להגנה יהודית הוכרז בעבר כארגון טרור בארה"ב, ופסטרנק "תומך בטרוריסטים כאן בקנדה.

המפגינים שערכו צעדה ברחובות השכונה הסמוכה למשרדו של פסטרנק קראו "כל הציונים גזענים, כל הציונים הם הטרוריסטים האמיתיים".

הם האשימו את ישראל בהרג שיטתי של ילדים פלסטינים וברצח עם, וכינו את ישראל "מדינת אפרטהייד" ו"מדינת עליונות לבנה".

מאז מתקפת השבעה באוקטובר 2023, התגברו ביטויי האנטישמיות בקנדה, ובכלל זה תקיפות של מוסדות יהודיים, וכן ביטויי הזדהות ותמיכה בארגונים הטרור האיסלאמיים ובראשם חמאס.