נציגי משרד האוצר האמריקני מקיימים השבוע שיחות בביירות עם הרשויות בלבנון על תוכנית הרפורמות ומאבק במימון חיזבאללה.

ערוץ "אל-ערביה" דיווח, כי השיחות התמקדו בפעולות שהפרו את החוקים הקשורים במערכת הפיננסית, שבאמצעותן הועברו לחיזבאללה כספים באופן בלתי חוקי.

המשלחת האמריקנית לוחצת על הממשלה הלבנונית למנוע את המשך קיומה של כלכלה המבוססת על תשלומים במזומן המסייעים להבריח מיליוני דולרים לחיזבאללה לצורך שיקום תשתיתו הצבאית.

ממשלת לבנון נדרשה תוך 60 ימים לבצע רפורמות מקיפות, הכוללות הגבלות על החזקת נשק שאינו ממשלתי, ואישור חוק חדש נגד כלכלת המזומן.

בהקשר זה, העלתה המשלחת האמריקנית את סוגיית "אל-קרד אל-חסן", הבנק המרכזי של חיזבאללה, שממשיך להציע ללקוחותיו הלוואות כספיות תמורת משכון זהב, ונשען על כלכלת המזומן.

סניפי "אל-קרד אל-חסן" הותקפו על ידי חיל האוויר הישראלי במהלך המלחמה עם חיזבאללה בטענה שהוא משמש למימון הזרוע הצבאית של הארגון.