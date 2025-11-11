צעקות על השר דיכטר בוועידה ריפליי הפקות במהלך נאומו של שר החקלאות אבי דיכטר, בוועידת המפרץ הבינלאומית לאזוריות 2025, נרשמה הבוקר (שלישי) תקרית חריגה כאשר פעילי שמאל התפרצו וקראו קריאות בגנות הממשלה. הפעילים, שהפריעו לדיכטר בעת דבריו, דרשו להקים ועדת חקירה ממלכתית שתבדוק את מחדלי השבעה באוקטובר. הקריאות לוו בביקורת נוקבת על תפקוד הדרג המדיני ו"הפקרת" המפונים. מאבטחים הוזעקו למקום והשיבו את הסדר לאולם. דיכטר השלים את נאומו לאחר ההפסקה. "לאחר שנתיים של מלחמה עצימה, תפקידנו לפעול למען ביטחון מזון אמיתי ולמעבר משיקום החקלאות לשגשוגה, מה שכבר קורה היום במקומות רבים בארץ ואנחנו במשרד מעודדים ותומכים ככל יכולתנו", אמר דיכטר.

