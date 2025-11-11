עיתון “הארץ” תקף את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בעקבות נתונים רשמיים של משטרת ישראל, שלפיהם 96% מתיקי ההסתה שנפתחו מאז כניסתו לתפקיד - נפתחו נגד ערבים, ורק 4% נגד יהודים.

הנתונים, שנמסרו בתגובה לבקשת חופש מידע של האגודה לזכויות האזרח, חושפים את עומק השינוי שמוביל השר בן גביר במדיניות האכיפה נגד הסתה ותמיכה בטרור.

מאז סוף דצמבר 2022 נפתחו 710 תיקי חקירה לפי חוק המאבק בטרור, האוסר על הזדהות עם ארגוני טרור, פרסום דברי שבח למחבלים או הנפת דגליהם. לשם השוואה - בשנת 2022 כולה נפתחו רק 35 תיקים.

"העושה מעשה של הזדהות עם ארגון טרור, לרבות בדרך של פרסום דברי שבח, תמיכה או אהדה, הנפת דגל, הצגה או פרסום של סמל - דינו מאסר שלוש שנים", כך לפי לשון החוק.

השר בן גביר הגיב לדברים ואמר: "בעבר התעלמו מהסתה נגד מדינת ישראל ונגד חיילי צה"ל. אני שיניתי את המדיניות - והיום יש אפס סובלנות למי שמזדהה עם טרור. מי שמניף דגל אויב, או משבח רוצחים - ייעצר וייחקר. אנחנו נמשיך להילחם בהסתה בדיוק כפי שאנחנו נלחמים בטרור".