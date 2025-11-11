כדי לנסות ולחזות את העתיד, לעיתים כדאי להביט דווקא אחורה - אל העבר ואל ההווה.

בעשורים האחרונים נערך באירופה ניסוי חברתי ופוליטי רחב־היקף. מדיניות ליברלית, המונעת מתחושת אשמה היסטורית, פתחה את שערי היבשת לקליטת מיליוני מהגרים מוסלמים מאפריקה, סוריה וממדינות נוספות.

כיום, אירופה מובילה את העולם המערבי במספר ראשי הערים המוסלמיים, וצרפת, בריטניה והולנד מובילות בשיעורי הילודה של אוכלוסייה מוסלמית. רבים מהם אינם שואפים להשתלב, אלא רואים בכך שלב בדרך להקמת "האימפריה המוסלמית החדשה".

ההשפעה של תופעה זו מוחשית ובולטת לעין. כל מבקר בפריז או בלונדון חש זאת היטב, גם בלי פילטרים. חבר סיפר לי לאחרונה על בת דודה שלו - צעירה יהודייה מצרפת - שהתאסלמה ומסרבת מאז להיפגש עם משפחתה.

הבחירה של זוהראן ממדאני לראשות עיריית ניו יורק עשויה להיות אבן דרך משמעותית גם ליבשת צפון אמריקה. מדובר במהגר הודי־אפריקאי מוסלמי, בעל השקפת עולם קיצונית, שגדל על רקע תרבות מערבית אקדמית וליברלית.

הוא תוצר של סביבה שבה רגשות אשמה קולקטיביים כלפי קבוצות מיעוט היסטוריות - אינדיאנים, אפריקאים ושבטים אחרים - הפכו למרכיב מרכזי בזהות החברתית. די בביקור קצר במוזיאון גוגנהיים בניו יורק כדי להמחיש עד כמה עמוקה ולעיתים מגוחכת תחושת ההתבטלות הזו. תנועת Black Lives Matter הייתה הביטוי הבולט ביותר לכך.

אווירה זו משמשת קרקע פורייה לצעירים מוכשרים מקהילות מהגרים שמלבים את האש ונוטעים תקוות בנפשות צעירות. בדיוק כפי שקרה באירופה, נראה כי התהליך הזה הולך ומעמיק גם בארצות הברית.

הקהילות היהודיות הן הראשונות להיפגע. אף שגם הן צמחו מתוך סיפור של מהגרים שחיפשו ביטחון וחירות כלכלית, ורבים מתומכי המדיניות הליברלית הם יהודים, הן נתפסות כיום כעשירות, "לבנות" וחלק מהממסד הבעייתי כביכול. כאשר מוסיפים לכך את ההתבטאויות האנטישמיות של ממדאני - נגד מדינת ישראל ובתמיכה בחמאס ובטבח הנורא של שמחת תורה - נוצר שילוב מסוכן שמעניק לגיטימציה לגורמים קיצוניים.

אולם הבעיה המרכזית אינה רק האנטישמיות, אלא הסוציאליזם הכלכלי שבו ממדאני מאמין. הניסוי הזה - להציב סוציאליסט אידאולוגי בראש העיר הקפיטליסטית ביותר בעולם - עלול להתגלות כמסוכן לעולם החופשי כולו.

הצהרותיו על "תחבורה ציבורית חינם" או "פיקוח על מחירי הדיור" אולי נשמעות טוב, אך אין לו כלים ליישמן. רעיונות אלו סותרים את מהותה של ניו יורק - הלב הפועם של הסחר, השוק החופשי והיזמות העולמית.

המדיניות החברתית שהוא מתכנן עלולה להפוך את ניו יורק למגנט יבשתי שימשוך מהגרים מוסלמים מכל רחבי ארצות הברית. העיר, ובעיקר מנהטן, עלולות להיהפך לגרסה אמריקאית של פריז ולונדון - עם תפילות המוניות בסנטרל פארק וברחובות הראשיים, ומסגדים בכל פינה.

אם תרחיש כזה יתממש, ניו יורק תעמוד בפני שחזור ההיסטוריה הקרובה של בירות אירופה - הפעם מול עיני אזרחיה המשתאות.

עם זאת, משיחות שקיימתי עם מובילי דעה בניו יורק ובארצות הברית, נדמה כי הלקח האירופי נלמד. התקווה היא שהפעם, הכוחות החזקים של העולם החופשי - כלכלית, תרבותית וביטחונית - יעמדו כחומה בצורה מול סכנת החדירה של האיסלאם הקיצוני ליבשת החדשה.

הלוואי שלא נצטרך שוב לחזות ב"רקונקיסטה" מודרנית - הכיבוש האלים של ספרד על ידי הנוצרים מהמוסלמים לפני כאלף שנה - אלא נזכה לראות את אמריקה שומרת על חירותה, זהותה וערכיה הדמוקרטיים, כמובילת העולם המערבי.

הכותב הוא מנכ"ל ארגון AFJS ומומחה להסברה בארה"ב