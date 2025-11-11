אלמוג כהן מתפרץ להרצאה דוברות

סגן השר במשרד ראש הממשלה, אלמוג כהן, התפרץ הבוקר (שלישי) לשיעור שנערך באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, יחד עם פעילים מתנועת "אם תרצו".

ההתפרצות בוצעה במחאה נגד המרצה ד"ר סבסטיאן בן דניאל, שפרסם מאמרים נגד המלחמה בעזה תחת השם "ג'ון בראון".

לדברי כהן, "הגעתי הבוקר לאוניברסיטת בן גוריון בעקבות אמירותיו האוטו-אנטישמיות של המרצה סבסטיאן בן-דניאל, שקרא לחיילי צה"ל הגיבורים 'רוצחי תינוקות, פושעי מלחמה ניאו-נאצים' וכ'ו. לא אאפשר למי שמתפרנס מכספי הציבור להתבטא כך - בעוד רבים מהסטודנטים שלו, מימין או משמאל, אנשי מילואים בעצמם".

מהאוניברסיטה נמסר כי "ח"כ אלמוג כהן התפרץ לשיעור השלמה, שיעור שמתקיים גם עבור סטודנטים מילואימניקים, ובכך גרם להפסקת השיעור ולפגיעה באותם מילואימניקים שבשמם הוא מתיימר לדבר. מדובר באירוע מצער במיוחד - הן משום שהוא פגע בחיילים שחזרו מהחזית ומנסים להשלים את לימודיהם, והן משום שהתנהלות כזו אינה הולמת נבחר ציבור".

עוד הדגישו באוניברסיטה כי "חבל שבחר בהתנהגות בריונית ולא בדרך של הדברות. כפי שהגבנו בשנה שעברה - האוניברסיטה מגנה את דבריו של ד"ר סבסטיאן בן דניאל, והם אינם מייצגים אותה בשום דרך. עם זאת, חשוב להדגיש שהדברים נכתבים ונאמרים מחוץ לקמפוס וגם אינם מהווים עבירה על החוק".

בארגון "זו הדרך" תקפו את האירוע: "ח"כ אלמוג כהן ובריוני 'אם תרצו' פוצצו הבוקר שיעור במחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בן גוריון בהובלת ד"ר סבסטיאן בן דניאל. אנשי אבטחת האוניברסיטה שהיו במקום לא התערבו. יצוין שבשבועות האחרונים שר החינוך יואב קיש דרש את פיטורי המרצה".