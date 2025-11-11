מנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברעם האשים הבוקר (שלישי) את משרד האוצר כי הוא "מעכב חתימה על עשרות עסקאות קריטיות המשפיעות על הביטחון היסודי".

"לאחר שנתיים של מלחמה רב-זירתית עצימה וחסרת תקדים, משרד האוצר מסיט את הקשב ומתמקד בסוגיות שהשפעתן קטנה מאוד בהשוואה לאיומים הביטחוניים החמורים המתהווים מאיראן, ומזירות נוספות קרובות ורחוקות", טען.

לטענת ברעם, "לנוכח מיקוד המאמצים של אויבינו, מדינת ישראל מחויבת להשקיע עכשיו בהצטיידות מסיבית, במתכונת חירום. עלינו לפעול בכל דרך להחזיר את המערכים הלוחמים שנשחקו לכשירות מלאה".

במערכת הביטחון טוענים כי באישור האוצר נחתמו הזמנות בסכום של 100 מיליארד שקל עבור שנת 2026. סכום זה אינו כולל מימון ביטחון שוטף (בט"ש) מוגבר המוערך בעלות של 37 מיליארד שקל ל-2026 ונדרש למימון החזקת כ-60 אלף חיילי מילואים בשירות פעיל.

משרד האוצר מסר בתגובה כי הוא תומך באופן מלא במאמצי מערכת הביטחון בשנתיים האחרונות, וימשיך לפעול כדי להבטיח מענה מלא לאתגרי הביטחון.

"לאחרונה נרשמה חריגה משמעותית ממסגרת התקציב המאושרת לשנת 2025, ובשל כך הורה החשב הכללי במשרד האוצר המופקד על שמירה על ניהול תקין של כספי הציבור, על עצירת התקשרויות חדשות שאינן מגובות במקורות תקציביים מאושרים, עד להשלמת בחינה מקצועית ולקביעת סדרי עדיפויות תקציביים, תוך התאמת רמת הפעילות הכספית של משרד הביטחון לתקציבו.

משרד האוצר קורא למשרד הביטחון לפעול בהקדם להסדרה מוסכמת של מנגנון התקשרויות ובקרה תקציבית, כפי שסוכם שיהיה, כדי להבטיח ניהול אחראי של תקציב הביטחון לטובת המשך עמידתה של מערכת הביטחון באתגריה".