בראיון מיוחד לערוץ 7 מספר ע', לוחם בכוח 100, על התחושות הקשות העוברות עליו ועל חבריו מאז התפוצצה הפרשה המאשימה אותו ואת חבריו במעשי אינוס מחבל נוח'בה.

את הדברים אומר ע' בראיון משותף עם הפעיל החברתי רן כרמי בוזגלו, המלווה את הלוחמים ובימים אלה הקים צוות הפועל לאזהרת מפיצי העלילה נגד הלוחמים ברשתות החברתיות.

"הצוות והיחידה בימים לא פשוטים", אומר ע'. "העוול שנעשה לנו די שקוף לעם ישראל. מדובר באנשים שנתנו את כל חייהם למדינה מגיל צעיר, דרך ההכנות לסיירות ועד ימי המילואים, הגיעו מתוך שליחות לתת את הכול למען העם והמדינה, ובימים המוטרפים האלה אנחנו מוצאים את עצמנו מוכפשים על ידי מי שאמורים היו להגן עלינו. התחושות קשות מאוד".

"מדובר באנשים שכל חייהם הם שומרי חוק. מדובר ביחידת התערבות מיוחדת, יחידת עילית בצה"ל שההכנות לפעילות בה נמשכת חודש או חודש וחצי, אנשים שבאו מהשורות הטובות ביותר של החברה הישראלית ופתאום אנחנו, שנמצאים במקום הזה מתוך תחושת שליחות, מוצאים את עצמנו על ספסל הנאשמים. באנו להגן ולשמור על המדינה בפעילות מבצעית שסיכנה את החיים שלנו לא פעם ולא פעמיים".

בהמשך הדברים מרחיב ע' מעט על אופי הפעילות ביחידה. "אנחנו לא סוהרים או מאבטחי המתקן שבו נמצאים הפושעים הנוראיים ביותר שניתן לדמיין מהשבעה באוקטובר, אנסים ורוצחים אנשים שטבחו בילדים וזקנים. כוח מאה הוקם ככוח התערבות מיוחד על ידי לוחמי יחידות חי"ר מובחרות, עברו אימונים קרב מגע ולוחמת טרור אינטנסיביים כדי להיות כוח התערבות במקרה קיצון. המשמעות היא שאם אני מגיע זה כי משהו קורה, כי המפקד והסוהרים איבדו שליטה או שהם באירוע שהם לא יכולים לנהל בעצמם".

ע' אינו מרחיב אודות המיקום של הכוח, מטעמים מבצעיים, אך מבהיר כי "כאשר יש צורך להקפצה שלנו לאירוע, אנחנו נמצאים במרחק סביר שמביא אותנו בצורה מהירה, אבל אנחנו לא הסוהרים ולא הצוות במקום שמאובטח על ידי משטרה צבאית. אנחנו יחידה צבאית שמוגדרת כיחידת התערבות מיוחדת לטיפול במקרי קיצון".

במקרי קיצון שכאלה, אומר ע', "אני נכנס לתא שבו חמישים עד מאה נוח'בות רוצחים, האנשים הנוראיים ביותר. לתא הזה רק אנחנו מורשים להיכנס, רק 8-10 לוחמים ללא נשק חם. אנחנו נכנסים עם אלות מגינים וטייזר מול עשרות מחבלים שכולם מהווים סכנה עבורנו. בחלק גדול של המקרים אנחנו מוצאים כלי נשק מאולתרים מקפיצים של המיטה, מברגים שהם שחררו וכו'. כשאנחנו נכנסים אנחנו לוקחים בחשבון שאנחנו תחת סכנה. לכן אנחנו עוברים הרבה אימונים אינטנסיביים כדי לפעול במהירות וביעילות ולצאת מהסכנה במהירות".

לשאלתנו למה לערכתו נתפרה אותה עלילה שהביאה אותם לספסל הנאשמים, משיב ע': "בתחילת הדרך לא הבנו את האירוע ולא הצלחנו לחבר את הנקודות. אנחנו רק לוחמים ולא אנשים פוליטיים. כל אחד מאיתנו מגיע ממקום אחר של המפה הפוליטית. לא חשבנו במונחים כאלה, אבל ככל שעובר הזמן אנחנו מבינים שזה הרבה יותר עמוק ואנחנו לא באמת באירוע. ידוע לנו שהיה דו"ח של בצלם שהוגש שבועיים שלושה קודם לכן, אנחנו יודעים שהיו חקירות נגד המתקן עצמו ללא קשר לכוח מאה. כנראה חיפשו שעיר לעזאזל".

"אנחנו יחידת התערבות של צה"ל ולא חלק מהמשטרה הצבאית. מישהו מנסה לנקות את ידיו בעיני הקהילייה הבינלאומית על בסיס אירוע שלא היה ולא נברא. אני מניח שמישהו שם איבד את השליטה מנקודה מסוימת. לקחו אירוע שלא היה ולא נברא כדי להוכיח שהם נאורים. היום ברור לכולם שכל הטענות חסרות ההיגיון על אונס היו שקר מוחלט. נבנה כאן נרטיב שקרי כדי להציג את עצמם כגוף מבקר שבודק את עצמו".

ובכל זאת, גם אם יש רצון להוכיח נקיות כפיים מול העולם, למה יש צורך להאשים באונס כאשר ישראל בעיצומה של מלחמה וכאשר בידי החמאס חטופים שעשויים להיות הראשונים שיספגו את המחיר על כך? גם ע' לא מצליח להבין את ההיגיון שבאירוע. "אני מניח שמי שפעל נגדנו מעולם לא היה בסיטואציה המורכבת שבה אנחנו נמצאים. האנשים שבתוך התאים האלה הם אנשים נוראיים וכשצוות התערבות נכנס כל מה שמעניין אותנו הוא הגנה על חיי אדם, על חיי הסוהרות והסוהרים שצריכים את ההגנה שלנו, למצוא כלי נשק מאולתרים שבידי המחבלים הללו. כל מה שמעניין אותנו הוא שמירת חיי אדם, חיי הצוות ומי שמסביב. מעולם לא שמנו את עצמנו במקום המבקר, אלא רק רוצים לתת הכול למען המדינה ולחזור הביתה, למשפחות ולילדים".

"כולנו רוצים לחזור הביתה בשקט, אבל באירוע הפצ"רית הבנו שיש כאן משהו גדול הרבה יותר. מנסים לנקות את הידיים על חשבונינו. מדובר ביחידה עם תורת לחימה מדוייקת שיודעת להשתמש בכוח הסביר שבידיה ואיך לפעול נכון כדי למנוע סכנה", אומר ע' ומוסיף: "הייתה טענה שקרית שהסתרנו את עצמנו מהמצלמות, אבל בדיקה של חודשים אחורה היתה מראה שזו תורת הלחימה כשנכנסים. תמיד נכנסים ככה, מגינים על עצמנו מזריקת חפצים שעפים עלינו, זו צורת מניפה. אלו פעולות קבועות שאנחנו עושים כנוהל. אין כאן ניסיון להסתיר. כך גם לגבי נטרול מחבל. היו מי שלא התנגדו ובתוך זמן קצר חזרו לשורה שלהם, אבל כשיש התנגדות יש מדיניות איך מנטרלים אותו במהירות, ולצאת מהתא כדי להגן על עצמנו מהסכנה של שמונה או עשרה לוחמים מול שבעים או שמונים מחבלים".

לשאלתנו אם יוכל לספר על המקרה הספציפי המדובר, מה גרם לקריאה לכוח מאה להיכנס פנימה, משיב ע' ואומר כי מאוד היה רוצה לשתף, אך מטעמים ברורים הוא אינו יכול לעשות זאת, "אבל אני יכול להגיד בלי להתייחס למקרה הזה, שאנחנו נכנסים במקרי קיצון. זה יכול להיות מהטרדה מינית של חיילת או מחשד סביר שיש כאן אסיר שמחביא נשק מאולתר או שהצליח לשים ידו על מה שיכול לשמש ככלי נשק".

בנקודה זו משתלב רן כרמי בוזגלו בשיחה ואנחנו שואלים אותו אם הרחוב הישראלי לא מודע למשמעותה של הפרשה והאמת שמאחוריה, והוא משיב: "אני משקיע זמן רב בריסוק עלילת הדם הזו ואני יודע מה המניעים שלה. כחלק מהשחרת פניהם מנסים לעשות להם דמורליזציה. מדובר באנשים שהייתם שמחים לפגוש. אלה לא ילדים אלא אנשים ממיטב היחידות. מעבר לעובדות שכבר הובהרו, שמדובר בסרטון ערוך ומגמתי, שני חלקים שחוברו אחרי שצולמו בזמנים שונים ואחד מהם לא מזמן שהמחבל היה במתקן, שהטשטוש נועד לדרמטיזציה, אף אחד לא טרח לבחון את התו"ל, את תרגולת הפעולה של הכוח. אומרים שהם הסתירו את המעשים שלהם במגינים כדי להסתיר את הפשעים, אבל מדובר בתרגולת. אף אחד לא בדק מה קרה במקרים קודמים. היו רואים שמדובר בנוהל".

עוד מוסיף כרמי בוזגלו ומציין ש"המקום מרושת במצלמות, והייתה מצלמה גם בקצה המזרחי של האולם, ושם ניתן לראות מה היה שם ללא הסתרת המגינים. אני דורש שיראו את זה. חייבים להבין שהם נכנסים לגוב האריות. יש שם עשרות ולפעמים מאות מרצחים שמתוגמלים על רצח ופגיעה בעוד יהודי. הכוח חייב להגן על עצמו. מדובר היה במרצח מסוכן ששוחרר בלי לקבל חטופים".

על ההתייחסות ברחוב הישראלי אומר כרמי בוזגלו: "יש תמיכה מוחלטת בגיבורים האלה, ויש גם זעם על כך שמי שהקריבו ומקריבים את החיים שלהם למען המדינה חוטפים את הסכין החלודה ממי שעליהם הם שמרו".

"במכתב ההתפטרות של הפצ"רית היא תוקפת את "מכונת הרעל", מה שמלמד על מקומה היא אומרת שהיא עשתה זאת להגנה על הפרקליטות, אבל זה לא התפקיד שלה. היא אמורה להגן על החיילים ולא על הפרקליטות. הרי אמרו לנו שהפרקליטות נועדה להגן על החיילים מהעמדה לדין בהאג. מעבר לכך שבכל זאת הם מעמידים אותנו לדין, יש כאן מוטציה שפועלת לפי ערכים מזויפים של התייפיפות בפני אויבינו. יש כאן ציד של לוחמים ויש גם סיבה פוליטית. אותם גורמים שאני משייך אותם לניסיון ההפיכה היו מעוניינים לעצור את המלחמה ולהיכנע לחמאס והשתמשו באמצעים נבזיים".

עוד שאלנו את ע' אודות תחושתו על המשך תרומתו בעתיד למען המדינה לנוכח הפרשה כולה והתחושות הקשות שהוא וחבריו עוברים וחווים. "זו שאלה מורכבת", הוא אומר ומיד משיב: "אתן את עצמי למען המדינה כי אין לנו ארץ אחרת. זה גורלנו, אבל הציבור צריך להבין את הכאב שלנו בסיטואציה הזו. אנחנו אנשים שגדלו על הענקה למדינה גם במחיר של ימי מילואים ארוכים במקום לימודים או חיבוק של הילדים בלילה, אימונים אינסופיים כולל שברי מאמץ ועוד. לא התחרטנו על הדבר הזה. זה חלק מהיותינו ציוניים ומה שכואב הוא רצח האופי שנעשה לנו ועל מה? על זה שפעלנו מול האנשים הנוראים ביותר עלי אדמות? שעשינו את העבודה השחורה שאף אחד לא היה עושה? על שמירת הסוהרים במצב קיצון? מה שנעשה כאן זה רצח אופי לאותם לוחמים שנתנו הכול".

"זה גרם לנו נזק לא רק בעולם. אני עובד בחברה תל אביבית עם אנשים מקצות הקשת, ויש מי שיודעים איפה אני משרת ולא מאמינים למה שאני אומר. הם רואים בי אנס. אני מסתובב עם אות קין על המצח. יש אנשים שלא מאמינים למה שאני אומר. הם לא מבינים את הסיטואציה שהכול שקר וכזב, אז נחשוב מה זה עושה לנו בעולם, כשרואים אותנו כמדינה עם אותו שקר שרץ בעולם. השד כבר בחוץ. מציירים אותנו בעולם כאנשים ומתעללים. אני לא חושב שהעריכו אז לאן זה יוביל. אנשים לא מביניים את הסיכון שבו היינו ועד כמה ערכיים האנשים שנמצאים כאן".

כרמי בוזגלו פונה ישירות ל-ע' ואומר: "העם ברובו המכריע מחזיק מכם גיבורים ואתם גיבורים. הקמנו צוות מיוחד שמנטר את מי שמהדהדים את עלילת הדם והם יקבלו תביעה. עד עכשיו 18 התקפלו, חזרו בהם ומחקו את העלילה. בנוסף, יש שינוי במדינה. לא רק ערוצי התרעלה. יש את ערוץ 7, ערוץ 14 וגלי ישראל ויש את הרשתות החברתיות ובזכות זה הצלחנו לערער את שלטון הפחד".

"אני מעריך שאין מצב שהיועמ"שית לא הייתה יוזמת ההדלפה, ולכן היא עומדת על רגליים אחוריות כדי לטרפד את חקר האמת. העם מריח את הניחוחות, רואה את המראות ומבין שמשהו כאן לא בסדר. נפיל את כל חומת הרשע", הוא אומר בביטחון ומוסיף כי המאבק לא יסתיים עד לפיצוי של כל הלוחמים ובני משפחותיהם.

ע' מצידו אומר: "ברור לחלוטין היה כאן ציד מכשפות שמישהו צריך לשלם על מה שהוא עשה. הנזק שנעשה לנו בעקבות ההכפשה הנוראית על האונס היא משהו שכל מי שהיה מעורב בו צריך לשלם ואסור שהדבר הזה יעבור לסדר היום. אני מבקש שעם ישראל יוודא שאכן כך יהיה. צריך להילחם שהדבר לא יירד מסדר היום עד שאחרון האנשים שהיו מעורבים בפרשה הזו ישלם את המחיר. היום זה אני ומחר זה הבן או האח שלכם".

"אין סיבה שאחד מהלוחמים יהיה מואשם. האנשים האלה צריכים לקבל את הצדק שלהם, והדבר הזה יקרה רק אם הסיפור ייצא החוצה. נכון שהעם עוטף אותנו, אבל יש לא מעט שופרות שמגדירים אותנו 'מכונת רעל', אבל הם אלה שמהדהדים את השקר הנורא הזה".