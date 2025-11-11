הצעתו של בוארון מתוך השידור

בג"ץ דן הבוקר (שלישי) בשלוש עתירות העוסקות בניהול חקירת פרשת הפצ"רית לשעבר, במסגרתן עלתה דרישה להסרת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, מטיפול בפרשה.

ההרכב שדן בעתירות כלל את השופטים יעל וילנר, גילה כנפי-שטייניץ ואלכס שטיין.

בעתירה המרכזית נטען כי יש להסיר את בהרב-מיארה מהתיק בשל ניגוד עניינים. העותרים הציגו חוות דעת תומכת מטעם היועצת המשפטית של משרד המשפטים, עו"ד יעל קוטיק.

מנגד, בהרב-מיארה טענה כי מאחר שהעבירה את הטיפול לחקירה בידי פרקליט המדינה - אין הצדקה להמשך הדיון.

בסיום הדיון, לאחר התייעצות עם באי כוח הצדדים, אמרה השופטת וילנר: "לא הסתרנו שמדובר במקרה קשה. יש פה גם עניין ציבורי עם פרשה ציבורית דרמטית וזה נמצא פה, לכל אחד מהצדדים יש קשיים משפטיים אבל נגיד שלשר יש קושי במינוי עצמו אנחנו הצבענו על הקושי הזה וגם החוק בנוגע לעיסוק, יש גם קושי של התערבות של שר לכאורה בחקירה פלילית מתנהלת, לא פשוט".

עוד הוסיפה: "יש קושי שהיועצת תמנה את מי שיחליף אותה כי הניגוד עניינים טבוע בה ויש לה אינטרס לכאורה מי ימונה כי זה ישפיע עליה. יש כמה אפשרויות, נציע לכם מתווים מסוימים, תחשבו עליהם ונתכנס שוב בשעה חמש היום. אני פונה אליכם, זו העת להגיע להסדר מוסכם ולא להכרעה".