אירוע חגיגי ומרגש התקיים בישיבה הגבוהה במצפה יריחו לציון שלושים שנה להקמתה. מאות מבוגרי הישיבה לקחו חלק באירוע שנערך במתחם הישיבה, בהשתתפות רבנים, אנשי ציבור ואורחים מכל רחבי הארץ.

בין המשתתפים: ראש הישיבה הרב יצחק סבתו, מייסד הישיבה וראש ישיבת מצפה יריחו הרב שבתי סבתו, הרב שמואל אליהו, הרב נחום רכל ורבנים שלימדו לאורך השנים ובהם הרב חיים סבתו, הרב חן חלמיש, הרב דוד פוטש, הרב ראובן פיירמן, הרב חיים גרינשפן ואחרים.

הישיבה הוקמה בשנת תשנ"ג על ידי הרב שבתי סבתו, מתוך חזון להפיץ את תורת ארץ ישראל ולהכשיר רבנים ומנהיגים רוחניים עבור החברה הישראלית. במהלך שלושת העשורים האחרונים הפכה הישיבה לגורם מרכזי ביצירת גרעינים תורניים ברחבי הארץ ולהכשרת עשרות רבני קהילות.

במהלך האירוע נאמרו דברי ברכה ושבח לפועלה של הישיבה. הרב שבתי סבתו ציין, "ברוך ה' בישיבה גדלים דורות של תלמידים ובוגרים שמשפיעים בכל רחבי מדינת ישראל. הישיבה הוקמה בברכתם של גדולי ישראל ביניהם הרב מרדכי אליהו זצ"ל, במטרה ללמוד על מנת ללמד, לא להשאיר את התורה אצלנו אלא להעבירה הלאה לכל עם ישראל. החזון של הישיבה הוא להאיר את תורת ארץ ישראל בכל רחבי הארץ והעולם, מתוך משאת נפש להיות שותפים עם ה' בקירוב גאולת ישראל".

ראש הישיבה הרב יצחק סבתו הוסיף, "זכינו כולנו להיות חלק ממפעל אדיר של תורה וברכה בעם ישראל. זכינו לגדול בבית מדרש שבקרבו שורה רוח קדושה וטהרה... זכינו שהישיבה הגבוהה במשך עשרות שנים פורצת את גבולות המגזר. תלמידי ובוגרי הישיבה מובילים את העשייה הציבורית בכל התחומים - בצה"ל, בהתיישבות, בתקשורת, בפוליטיקה ובכל תחומי החיים".

הרב שמואל אליהו התייחס אף הוא להשפעתה של הישיבה ואמר, "אם פעם זו הייתה שאלה, היום אנחנו יודעים שהישיבה הזו השפיעה על רוח העם. הישיבה הזו מביאה את הגאולה ממש. מה שעשתה ועושה הישיבה זה להקים את הקדושה בעם ישראל ובארץ ישראל".

הרב נחום רכל שיבח אף הוא את הישיבה, באומרו, "יותר ממה שאני לימדתי בישיבה - למדתי. הישיבה מובילה את לימוד התורה של ארץ ישראל". הרב יהושע שפירא, שלימד שנים רבות בישיבה, הוסיף: "מהישיבה הזו יצאו מהפיכות רבות בעם ישראל, בראש ובראשונה גרעינים תורנים ורבני קהילות שממלאים את הארץ".

בוגרי הישיבה, הפועלים כיום במגוון תחומים, כללו בין היתר את הרב ראובן ששון, הדיין הרב ישועה רטבי, הרב רעי פרץ ראש מכינת עצמונה, הרב דוד אמיתי ראש ישיבת תפוח, הרב אוריאל סעייד ראש הגרעין התורני ברמת השרון, השר עמיחי אליהו, מיכאל אדרי סמנכ"ל ערוץ 14 ועוד רבים.

אחד מבוגרי הישיבה, הרב ראובן ששון, תיאר את חווייתו בישיבה במילים נרגשות: "התקופה בישיבה הייתה כמו חלון לגן עדן, ימים פשוטים מלאים באור שאין לו הסבר. גן עדן של תורה, של לבבות בוערים ושל נשמות שרוקדות בלי לדעת שהן נוגעות בנצח".