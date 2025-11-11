הרב שרביט בעד החבר'ה מהגבעות צילום: באדיבות המצלם

הבחירות לסניפי הליכוד ומרכז המפלגה ייערכו בעוד כשבועיים וחצי, ביום שני ה' בכסלו (25.11), לאחר שנים ארוכות בהן לא התקיימו בחירות מסוג זה.

בסניפים ברחבי הארץ נערכים להצבעה, ובסניף בנימין צפויות בחירות סוערות במיוחד. אחת הרשימות המרכזיות שמתמודדות היא רשימת "פורום הניצחון", בהובלת חבר הכנסת עמית הלוי.

הרשימה כוללת פעילים מרכזיים מתושבי הגבעות באזור בנימין, המבקשים לתרגם את התמיכה הציבורית הגדלה בהם בשנים האחרונות לעוצמה פוליטית ממשית בתוך מוסדות הליכוד.

לדבריהם, מדובר במהלך הכרחי. "אנחנו לא מדברים פה על אינטרסים אישיים וצרים", אומרים בגבעות, "כדי שנוכל להמשיך ולפתח את הגבעות אנחנו חייבים גב פוליטי וציבורי. לצערנו כרגע אין לנו כתובת אמיתית לפנות אליה שתסייע לנו באופן שוטף מול האתגרים השונים, בין אם מדובר בהפסקת ההתנכלויות לנקודות התיישבות חדשות או בקשיים בגבעות הוותיקות - בתשתיות, מוסדות חינוך או חלוקת נשקים. אותנו לא סופרים".

רשימת פורום הניצחון זוכה לתמיכה רחבה מצד דמויות ציבוריות בימין. בין התומכים, הרב יצחק שרביט, אביו של הראל ז"ל שנפל בעזה, אשר אף מתמודד בעצמו ברשימה. לדבריו, "בעז"ה אפשר להשפיע מאד על הפעילות למען ארץ ישראל, הגבעות, החוות, שלמות ארצנו הקדושה ופיתוחה - כמו שח"כ עמית הלוי עושה ועוד יעשה בעז"ה".

עוד הוסיף הרב שרביט, "אנחנו מאד רוצים שיהיו לנו אנשים נאמנים בסניף בנימין. ב"ה הרשימה של ח"כ עמית הלוי היא רשימה טובה מאוד שמייצגת אותנו. אשמח מאוד שתתמכו בח"כ עמית הלוי וברשימה החשובה שלו בבחירות לסניף בנימין".

המהלך מגיע על רקע מתיחות מתמשכת בין תושבי הגבעות לבין ההתיישבות הממסדית. בגבעות טוענים כי בעוד המועצות המקומיות זוכות לתקציבים וסיוע רחב, הם נאלצים להיאבק לבד כמעט בכל תחום.

כעת הם מבקשים להביא את קולם אל תוך מוקדי ההשפעה במפלגה הגדולה ביותר בכנסת - באמצעות כוח אלקטורלי במרכז הליכוד, שלדבריהם "עשוי לחייב את מקבלי ההחלטות להתייחס אלינו ברצינות".